Oplandsby tester elcykler: - Måske kan bilen undværes

FREJLEV:- Hvor langt kan den køre på en opladning, hvordan fungerer bremserne, og er den svær at komme op på?

Der var mange spørgsmål og stor interesse, da de første fem borgere i Frejlev for nylig fik udleveret en ny elcykel i Ruth Christensens indkørsel i Lannerparken. Aalborg Kommune har nemlig udvalgt landsbyen til et forsøg, der skal lokke flere borgere ud af bilen og over i en mere miljørigtig transportform.

Svend har ikke megen erfaring med elcykler, men han håber alligevel, den kan ham bringe ham vidt omkring. Foto: Henrik Bo

Og en af dem, der stod klar til at teste, om det kunne være et godt alternativ, var Svend Pedersen. Han går ikke så godt, fordi han for nylig er blevet hofteopereret, og derfor var det også vigtigt for ham, at cyklen ikke var alt for besværlig at komme op på.

- Jeg har allerede overvejet, om jeg selv skal købe en, og derfor var det også oplagt for mig at melde mig til forsøget. Der er jo mange bakker her - for eksempel på Straussvej, som godt kan være lidt svær at komme op af. Men ellers bor vi jo dejligt og har ikke langt ned til centeret, og hvis batteriet er til det, kunne jeg også godt tænke mig at køre en tur til Nibe og købe en is på havnen, fortalte han.

Der var stor trængsel og interesse i Ruth Christensens indkørsel i Lannerparken, da de ny cykler blev udleveret. Foto; Henrik Bo

Vil cykle til træning

Er elcyklen et hit, kunne Svend også godt forestille sig at bruge den, når han skal fitness og træning i Hasseris. Men det må tiden vise.

Ruth Christensen, som er formand for samrådet i Frejlev, er også positiv. Hun har ganske vist allerede en elcykel, som hun bruger, når hun skal på arbejde i Skalborg. Men den er ved at være gammel og derfor holder batteriet heller ikke så godt.

- Det er altid en god ide at komme mere ud og cykle. For man får både frisk luft og tid til at klare tankerne, og derfor håber jeg også, at flere er med på ideen, forklarede hun.

- Og så er elcykler jo også en fordel, når der er så mange bakker, som vi har her i Frejlev. Samtidig forlænger det cykelsæsonen, selvom jeg nok må indrømme, at jeg ikke tager den, hvis det regner eller sner alt for meget, tilføjede hun.

Medarbejdere fra Swapfiets - blandt andre Emilie Holmgaard (tv.) - stod klar til at hjælpe deltagerne i forsøget med at få indstillet elcyklerne til den rette højde. Foto: Henrik Bo

De er blevet bedre

Det er Aalborg Kommune, som har udvalgt Frejlev til at deltage i forsøget, der bygger ovenpå erfaringer fra et lignende forsøg i Vodskov i 2018. Her endte hver femte af de i alt 41 borgere i forsøget med at selv at købe en elcykel, efter de havde lånt en gratis i en måned. Og hver fjerde cykler i dag mere, mens en af deltagerne har valgt at skrotte bilen helt til fordel for en elcykel.

- Og siden dengang er der faktisk sket en del med elcyklerne, så mange af dem kan køre længere på en enkelt opladning. Og derfor tror vi fortsat på, at det er en god ide - måske som et alternativ til bil nummer to - men også fordi, det giver mening at lade folk teste, hvordan de virker, inden de måske køber en selv. For det kan jo godt være lidt af en udskrivning, hvis man ikke er helt sikker, påpegede Anja Kristensen fra Aalborg Cykelby.

Deltagerne i forsøget kan vælge mellem en smart pose til at klipse på bagagebæreren eller en lidt større cykelkurv. Foto: Henrik Bo

På cykel til Aalborg Øst

Forsøget i Frejlev er kommet i stand via et samarbejde med Swapfiets, der både står for vedligeholdelse og udlevering af elcyklerne. Tanken er, at deltagerne skal bruge dem så meget som muligt - og gerne også som deres primære transportmiddel i fire uger, og derefter ryger de videre til en ny borger, som får lov at prøve den i en tilsvarende periode.

Anja Kristensen (tv.) fra Aalborg Cykelby har store forventninger til forsøget, der gerne skal lokke flere over i en mere miljøvenlig transportform. Foto: Henrik Bo

Og det synes Michael Rinder, der dagligt tager turen fra Frejlev til sit arbejde hos NOVI i Aalborg Øst, er en god ide.

- Jeg kunne godt tænke mig at cykle derind. Men hidtil er det desværre blevet til nogle forsøg i forbindelse med kampagnen ”Vi cykler på arbejde”, og det er aldrig rigtig lykkedes mig at holde ved, fortalte han.

Elcykel-forsøg Udlån af elcykler til pendlere i Frejlev er et forsøg, Aalborg Kommune gennemfører i samarbejde med Frejlev Samråd og cykelfirmaet Swapfiets. Forsøget sker i perioden fra april til og med september 2021. Der er fem cykler til rådighed hver måned. Første hold fik udleveret deres cykler torsdag 25. marts. Cyklerne udleveres hos Ruth Christensen fra Frejlev Samråd, som også har sagt ja til at holde lidt hånd i hanke med forsøget. Det er gratis for deltagerne at låne en elcykel. Er der behov for reparation eller service i løbet af låneperioden, er det muligt at få gratis hjælp hos Swapfiets, som efter aftale kommer til Frejlev. Elcyklerne får et servicetjek og bliver klargjort, inden næste deltager får udleveret cyklen. Deltagerne forpligter sig til at svare på spørgsmål fra kommunen før, under og efter forsøget VIS MERE

Ligesom de øvrige deltagere i forsøget fik Michael blandt andet et grundig indføring i elcyklens funktioner og fordele. Og der var også en pose med udstyr, oplader og gode tips samt et nummer, man kan ringe til, hvis cyklen mod forventning skulle gå i stykker. Og sker det, står der også en reserve hos Ruth i Lannerparken, som har sagt ja til at holde lidt hånd i hanke med det hele.

4 El-cykler til Frejlev

- Jeg synes, hele set-up’et er rigtig godt. Og samtidig harmonerer det rigtig godt med nogle af de ting, vi gerne vil i forhold til vores byplanlægning, hvor vi blandt andet har haft kontakt til en fra Vodskov Samråd, som fortalte om deres erfaringer med elcykler, forklarede hun.