Oplev en af de største: Thomas Helmig klar til Skovrock

AALBORG:Så er endnu en kunstner offentliggjort, og det er et af poppens absolut største navne, du kan opleve, når Thomas Helmig bliver en del af Skovrock-programmet.

Koncerten kommer efter, at Thomas Helmig i marts/april 2023 spiller tre store, udsolgte arena-koncerter, og efter han sidste år spillede en række sommerkoncerter. Han gav blandt andet sin første stadionkoncert i eget navn på hjemmebanen i Aarhus foran 30.000 fans, væltede Roskilde Festivalens ikoniske Orange Scene, Smukfest i Skanderborg, Tinderbox i Odense og en uannonceret surprise koncert på Northside Festivalen. Det skriver Skråen på Facebook.

For et par uger siden modtog Thomas Helmig Stiftens Ærespris foran 14.000 mennesker i Tivoli Friheden, en pris, som gives til ”en person eller en institution, der kitter Aarhus sammen og i helt særlig grad bidrager til byens puls og identitet”.

- Selvfølgelig skal Thomas Helmig også spille i Aalborg i 2023, og vi er ovenud glade for, at vi igen kan præsentere ham i Skovdalens smukke rammer, står der også i opslaget på Facebook.

Koncerten finder sted 23. juni, og billetsalget går i gang i morgen, onsdag 1. februar klokken 10. Billetter kan købes i Salling Aalborg, på Billetlugen.dk og i Skråens Billetcafé (mandag og onsdag kl.15-17).