Opråb fra vognmand: For svært at komme sikkert hjem fra Gaden

AALBORG:- Vi skal ikke have folk til at gå ned mod vandet, og vi skal ikke have folk til at gå ud på Vesterbro. Men som forholdene for taxierne er nu, skriger man jo nærmest på at få folk ud at gå, når de skal hjem fra en tur i Jomfru Ane Gade.

Gert Mark, formand for Aalborg Taxa, har 38 års erfaring fra branchen, og han er ikke imponeret over taxichaufførernes muligheder for at bringe gæsterne sikkert hjem fra Aalborgs nattelivscentrum. Et tema, der har fået ekstra fokus efter forrige uges tragiske hændelser med 21-årige Oliver Ibæk Lund, der døde efter at være faldet i fjorden, og 22-årige Mia Skadhauge Stevn, der blev dræbt efter at været steget på en formodet pirattaxa.

En af de ting, der frustrerer Gert Mark, er, at taxiernes muligheder for at holde på Ved Stranden for enden af Jomfru Ane Gade er blevet indskrænket til blot tre holdepladser for at gøre plads til den kommende Plusbus-linje.

- Tre pladser batter ikke meget i forhold til at få transporteret flere tusinde mennesker hjem. Samtidig er de tre pladser foran restaurant Provence placeret sådan, at folk ofte vil komme op til den bagerste vogn, hvilket også er uheldigt i forhold til at få udnyttet kapaciteten optimalt, fortæller vognmanden.

Han savner desuden muligheden for at kunne standse ved Nytorv, hvor mange unge menneskers bytur slutter på McDonald's eller Burger King. Her holdt chaufførerne før i tiden klar, så berusede festgængere kunne slingre direkte ind i en taxi efter nattens sidste måltid. Det er ikke en mulighed længere.

- Selvom folk måske ikke er så fulde, at de ikke ved, hvor de skal gå hen efter at have været inde og få en burger, hører man desværre om folk, der bliver omtågede, når de kommer fra varmen og ud i kulden. Det kan give nogle farlige situationer, hvis man ender med at gå ned mod fjorden, lyder det fra Gert Mark.

Vogne nok

Mens flere politikere har været ud at tale om at sætte flere natbusser ind og lokke endnu flere taxier på gaden, når festen brager løs i weekenderne, ser Gert Mark taxiernes adgangsforhold til festgaden som mere centralt. Lige nu er der ifølge ham, vogne nok til at bringe gæsterne hjem.

- Selvom nattelivet er åbnet igen, kører det endnu ikke på fuld tryk. Derfor mangler vi stadig kunder i forhold til det antal biler, vi har afsted fredag og lørdag nat. Så lige nu er det altså ikke det, der er problemet, forklarer han.

Hans eget bud på en forbedring for både chauffører og kunder er at gøre det muligt at standse på Vesterå blot få meter fra Jomfru Ane Gade.

Om bedre taxi-forhold ville have reddet de to unge menneskers liv i forrige uge, tør Gert Mark ikke gisne om. Han er dog sikker på, at det vil gøre manges tur hjem fra byen mere sikker.

- Der skal gøres et eller andet. Jeg kender heller ikke til andre byer med et trækplaster som Jomfru Ane Gade, der ikke har en styring eller i det mindste en henvisning til, hvordan man kommer sikkert hjem, siger han.