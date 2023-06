Opråb hjalp: Mange vil hjælpe børn på sommerferie

AALBORG:Efter opråbet i Nordjyske i sidste uge, er det nu lykkedes Børnenes Kontor at skaffe så mange frivillige, at det organisationen kun bliver nødt til at skuffe omkring 25 af de børn, der skulle have være på sommerferie med organisationen i år.

Det fortæller formand Nina Hav, som er glad for, at der er så mange, der har reageret og delt opråbet på sociale medier.

- Derfor er det også lykkedes os at få plads til langt de fleste af de børn, vi skulle have med, så vi skal sige nej til omkring 25, fortæller hun.

Regnestykket går blandt andet op takket være dem, der har meldt sig som frivillige i sidste øjeblik. Men Børnenes Kontor har også valgt at fylde de fire feriekolonier, der gennemføres, til randen, så der bliver plads til flest muligt.

For mange udsatte børn og deres familier er det nemlig deres eneste mulighed for at komme afsted på sommerferie. Så organisationen vil helst ikke skuffe nogen.

- Men jeg ville alligevel ønske, at vi ikke havde været nødt til at fylde alle vores kolonier helt op. For fra nu af og frem til skolernes sommerferie kommer der som regel nogle stykker mere, som hårdt brug for at komme på afsted. Og dem pleje vi at kunne finde plads til, men den luft har vi slet ikke i år, tilføjer Nina Hav.

Hun beklager også, at der fortsat er omkring 25, der allerede nu har fået afslag på at komme med.

- Det giver selvfølgelig lidt ro i maven, at der er flere, som har meldt sig som frivillige. Men det er stadig rigtig trist for de børn, der ikke kommer afsted, understreger Nina Hav.