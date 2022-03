Se billederne: Optog skaber lys i en mørk tid

AALBORG:Med et stort fælles lysoptog fra Nørresundby Torv til Musikkens Plads i Aalborg, opfordrede Musikkens Hus lørdag alle nordjyder til at stå sammen og skabe lys i en mørk tid i Europa.

Målet var at sende et klart signal om at støtte ofrene for den russiske invasion i Ukraine.

Optoget begyndte lørdag klokken 18.15, hvor de deltagende mødtes på Nørresundby Torv for at tænde lys.

Musikkens Hus havde i forvejen opfordret deltagerne til at komme med, hvad de kunne finde i gemmerne af lyskæder, pandelamper og cykellygter. Alt, hvad der kunne lyse op på vejen.

Helt i front kørte en vogn, som lyste ruten op med store projektører og som spillede op til fællessang.

Turen fortsatte fra Nørresundby Torv over Limfjordsbroen, som i dagens anledning var spærret af i begge retninger, inden den endte på Musikkens Plads foran Musikkens Hus, hvor man efterfølgende kunne stille sig op og se DR og TV 2's støttekoncert "Sammen for Ukraine" på storskærm.

Her optrådte blandt andre Sanne Salomonsen, TV-2 og Christopher.