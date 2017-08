Oslo-rute genoptages fra Aalborg

Flytrafikken mellem Aalborg og Oslo vokser støt, og midt i september genoptager Air Norway sine flyvninger, så der fremover vil være tre selskaber på ruten.

SAS flyver fem gange ugentligt, og det samme gør Sun-Air under British Airways-navnet, og nu kommer Air Norway så tilbage med en enkelt ugentlig afgang.

Selskabet flyver fra Aalborg om søndagen fra og med 17. september, og så går turen tilbage om fredagen.

Fra Oslo kan man komme videre med selskabet til Ørland Lufthavn nær Trondheim.

Denne lufthavn har fået sin hovedbane forlænget, og derfor har ruten ligget stille siden midt i december.

Direktør Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn glæder sig over rutens genkomst og peger på, at jo mere konkurrence, der er på en rute, jo mere vækst skaber det:

- SAS-ruten til Oslo går så godt, at selskabet overvejer at øge antallet af afgange, og det interessante er, at Sun-Air også oplever fremgang.

Vækst på Aalborg-Oslo

- Det hænger selvfølgelig sammen med, at konkurrencen betyder lavere priser, hvilket igen betyder flere passagerer, nævner Søren Svendsen.

Således har der i årets første halvdel været 12.998 flypassagerer mellem Aalborg og Oslo mod kun godt det halve i første halvdel af 2016.

Ruten flyves af Aalborg-selskabet North Flying, der også ejer en del af Air Norway sammen med Ørland Kommune.

Førnævnte SAS går mandag tilbage til fuldt program på ruten Aalborg-København efter sommerens neddrosling, og i en periode vil passagerne møde et nyt selskab til at varetage en del af SAS-flyvningerne.

Det er det estiske selskab Nordica, der overtager de afgange, som Jet Time hidtil har fløjet for SAS.

Selskabet flyver allerede nogle af afgangene med en ATR72 turbopropel-fly og vil i en periode benytte en mindre jet af typen CRJ700.

Ifølge Søren Svendsen skal tre afgange dagligt flyves med en sådan maskine, mens SAS’ egne Airbus varetager de seks øvrige.

CRJ700 med plads til godt 70 passagerer er i øvrigt en lidt kortere udgave af CRJ900, som SAS selv benytte i en del tilfælde.