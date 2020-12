Otte personer anholdt i stor aktion

AALBORG:Otte mænd er tirsdag blevet anholdt i en sag om et alvorligt knivoverfald på en 19-årig mand, der var i livsfare efter at være blevet stukket flere gange.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Knivstikkeriet fandt sted 8. oktober i det centrale Aalborg, og siden har politiet efterforsket sagen.

Og det er den efterforskning der nu har ført til, at otte mænd mellem 16 og 27 år blev anholdt på forskellige adresser i Aalborg under en politiaktion tirsdag formiddag.

- Vi har lige siden efterforsket sagen massivt for at belyse hele hændelsesforløbet før, under og efter overfaldet: Vi har blandt andet gennemgået videoovervågning, afhørt vidner og foretaget forskellige tekniske undersøgelser. Det er den efterforskning, der har givet os tilstrækkeligt grundlag til at foretage anholdelse af i alt otte personer, forklarer politikommissær Carsten Straszek.

De otte mænd forventes at blive fremstillet i et grundlovsforhør onsdag formiddag.

- Vi ser med stor alvor på sagen, som vi betragter som et drabsforsøg, oplyser Carsten Straszek.

Efterforskning af overfaldet er fortsat i gang, så hvis man har relevante informationer i sagen, så kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.