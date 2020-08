200 hospitalsansatte i Aalborg corona-testet - otte er konstateret smittet

AALBORG:Otte medarbejdere på Aalborg Universitetshospital er konstateret smittet med coronavirus, oplyser Region Nordjylland.

Fem af de smittede er medarbejdere på Klinisk Biokemisk Afdeling, der håndterer blodprøver.

Efterfølgende har en anden medarbejder på samme afdeling også vist sig at være smittet. Og i forbindelse med smitteopsporingen blev der opdaget yderligere to medarbejdere med smitte, skriver regionen i en mail til NORDJYSKE.

Separate smittetilfælde

- Vi ved, at der er tale om flere separate smittetilfælde, da noget af det smittede personale har overlappet hinanden i forhold til hjemkomst fra ferie. Vi har podet i alt 200 medarbejdere med relation til afdelingen, udtaler lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt, ifølge mailen fra regionens presseafdeling.

- Den her sag viser, at det er vigtigt, at vi lader os teste massivt, især når der bliver konstateret smitte. Vores medarbejdere har handlet efter retningslinjerne og været opmærksomme på både symptomer og på at lade sig teste. Samtidig viser sagen, at smitteopsporingen virker efter hensigten. Vi formoder, at smitten nu er inddæmmet, lyder det fra den lægefaglige direktør på sygeshuset.

Forventer flere smitteudbrud

Hospitalerne i Region Nordjylland forventer, at der løbende vil opstå små mindre udbrud af smitte. Derfor er der allerede beredskaber og retningslinjer for smitteopsporing.

- Det giver selvfølgelig et stort pres på afdelingerne, særligt når vores personale bliver hjemsendt. Det er et stort arbejde med smitteopsporingen, men det er tydeligt den rette vej at gå, konstaterer Michael Braüner Schmidt.

Udover de fem medarbejdere på Klinisk Biokemisk Afdeling er der lige nu altså yderligere tre smittede medarbejdere: To medarbejdere på Reumatologisk Afdeling og én medarbejder på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Regionen understreger, at hverken patienter eller deres pårørende har grund til at være nervøse. Ingen patienter er p.t. konstateret smittet med corona i forbindelse med dette smitteudbrud på sygehuset.