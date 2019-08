Otte tappesteder på vej: Se hvor du kan hente rent vand

AALBORG: For at give borgere og erhvervsdrivende mulighed for at hente rent vand, etablerer Aalborg Forsyning nu otte tappesteder i centrum af Aalborg, hvor man kan hente vand til at drikke eller lave mad med, der kan bruges som det er. Du kan se dem i faktaboksen nedenfor, men vær opmærksom på, at det søndag klokken 14 ikke er dem alle, der er etableret endnu.

Her er tappestederne Frederikstorv – er etableret Sønderbro – er etableret Gåsepigen – er etableret Marcuskirken Rendsburgsgade Vesterå/Bispensgade Østre Havnegade Samsøegade – er etableret

Det sker, efter at man lørdag eftermiddag måtte melde ud, at man i dele af Aalborg er nødt til at koge vandet fra hanerne i mindst to minutter, før det kan drikkes. Årsagen er en endnu ukendt forureningskilde, der har sendt enterokokker - eller på godt jævnt dansk tarmbakterier - ud i drikkevandsledningerne i de ramte dele af byen.

Og der bliver ingen restriktioner på, hvor meget vand, man kan hente fra tappestederne.

- Det er alene afhængig af størrelsen på den beholder, man kommer med, siger bestyrelsesformand Lasse Frimand Jensen fra Aalborg Forsyning.

Efter forsyningen har arbejdet på at finde kilden til forureningen, ligger det fast, at både kildepladserne og vandværkerne sender rent vand ud i ledningsnettet, så der er tale om en vandledning, der er et brud på - og den trænger forurenet vand formentlig fra en kloakledning, ind i.

Indtil videre er der ingen kendte tilfælde af, at nogen er blevet syge af det forurenede vand, men så længe der ikke er flere vandprøver i træk, der siger nul forurening, så vil man opretholde anbefalingen af at koge vandet.

- Vi har skyllet rørene igennem natten til søndag for at se, om det kan have renset forureningen ud, siger Lasse Frimand Jensen.

Det er borgere i området mellem Vesterbro/Prinsensgade i vest, Fyensgade/Jyllandsgade i syd, Østre Alle og ud mod Oliehavnen i øst, der er berørt, og det er et sted i omegnen af 20.000-25.000 af byens indbyggere, der altså skal lade være med at drikke vandet, indtil de har fået besked om andet.

Man arbejder på at indsnævre det område, der skal koges vand i, men man vil hellere være på den sikre side i den her slags sager, siger Lasse Frimand Jensen.

- Vi tager masser af målinger, Jyllandsgade er ét sted, vi har en gruppe ude på Thomas Boesgade, og vi har også analyseret på Sønderbro. Men vi kører efter forsigtighedsprincippet, hellere opretholde kogeanbefalingen i hele det varslede område - så kan det være, at vi kan indskrænke det senere, det arbejder vi på højtryk på, siger han