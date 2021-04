Otte uger med vejarbejde på E45 nær tunnelen

AALBORG:Trafikken frem mod Limfjordstunnelen kan i perioder kræve nogen tålmodighed af bilisterne, og nu kan trafikanterne på E45 Nordjyske Motorvej syd for tunnelen se frem til otte uger med behov for endnu større tålmodighed.

Til gengæld kan de glæde sig over udsigten til en bedre køreoplevelse på klimavenlig asfalt.

Det er i hvert fald hvad Vejdirektoratet lover som resultat af det vejarbejde, man sætter i gang tirsdag 20. april på strækningen fra syd for afkørsel 28 Aalborg S og frem til Limfjordstunnelen i såvel det nordgående som sydgående spor.

Arbejdet vil foregå i aften- og nattetimerne mellem kl. 19 og 06, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Vejarbejde ved Limfjordstunnelen Arbejdet er opdelt i 4 etaper á cirka to ugers varighed. Ved etape 1 og 2 arbejdes på sydgående og nordgående spor mellem Limfjordstunnelen til afkørsel 26 Aalborg Ø. Tunnelens bomsystemer m.m. nødvendiggør, at overledning skal føres igennem tunnelen. Ved etape 3 og 4 arbejdes på sydgående og nordgående spor fra syd for afkørsel 28 Aalborg S til afkørsel 26 Aalborg Ø. Til- og frakørselsramper spærres således: I etape 1 er følgende ramper i sydgående retning spærret: 23 Kridtsvinget, 24 Ø. Uttrup Vej, 25 Humlebakken og frakørsel 26 Aalborg Ø. Tilkørsel 26 Aalborg Ø sydgående er åben. I etape 2 er følgende ramper i nordgående retning spærret: tilkørsel 26 Aalborg Ø, 25 Humlebakken, 24 Ø. Uttrup Vej og 23 Kridtsvinget. Frakørsel 26 Aalborg Ø nordgående er åben. 23 Kridtsvinget er spærret i begge retninger i både etape 1 og 2. I etape 3 er følgende ramper i sydgående retning spærret: tilkørsel 26 Aalborg Ø, 27 Aalborg C og 28 Aalborg S. Frakørsel 26 Aalborg Ø sydgående er åben. I etape 4 er følgende ramper i nordgående retning spærret: 28 Aalborg S, 27 Aalborg C og frakørsel 26 Aalborg Ø. Tilkørsel 26 Aalborg Ø nordgående er åben. Der etableres omkørsel ved spærrede tilkørselskørselsramper ad motorvejen i modsatte retning via første frakørsel efter overledning er slut. Her skal køres fra og køres på i rigtig retning. Under etape 1 er ”vendefrakørslen” 21 Sundsholmen. Under etape 2 er det 28 Aalborg S. Under etape 3 er det 24 Ø. Uttrup Vej Under etape 4 er det 29 Svenstrup. Under vejarbejdet forlænges endvidere frakørselsrampen i nordgående retning ved 24 Øster Uttrup Vej med ca 120 m. VIS MERE

Vejdirektoratet understreger, at der vil være åbent for trafik på strækningen i fuldt omfang i dagtimerne. Bilisterne kan dog forvente i perioder at skulle køre på fræset eller uafstribet overflade, og derfor vil der være nedsat hastighed på de strækninger, hvor der arbejdes.

Dårligt vejr kan forlænge perioden på de otte uger, og Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, vejarbejdet skaber for trafikanterne.