Overfald ved varmestue: 44-årig fængslet

AALBORG: En 44-årig mand er blevet varetægtsfængslet sigtet for et groft overfald på en 40-årig mand udenfor en varmestue i Aalborg. Overfaldet fandt ifølge sigtelsen sted 29. juli.

- Den 44-årige blev fængslet in absentia, da han var for syg til at møde i retten. Derfor skal der snarest holdes et nyt retsmøde, så der kan fastsættes en frist for varetægtsfængslingen, forklarer anklager Mikkel Holdensgaard fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at den 44-årige var sigtet for at have skubbet og sparket den 40-årige i brystet, og da den 40-årige herefter landede på jorden at have sparket og trampet manden i hovedet.

Derfor var han sigtet efter den grove voldsparagraf 245 i straffeloven.

- På baggrund af vidneforklaringer sammenholdt med hans egne forklaringer til politiet lige efter anholdelsen og den forurettedes forklaring, så besluttede retten at varetægtsfængsle den 44-årige, forklarer Mikkel Holdensgaard.

Anklageren ved endnu ikke, hvornår et nyt grundlovsforhør kan afholdes. Det afhænger af den 44-åriges helbredstilstand.