Overfaldt kæreste med stok

AALBORG: En 42-årig mand er idømt seks måneders fængsel for at have overfaldet sin kvindelige samlever med en krykkestok.

Overfaldet fandt sted i en lejlighed i Aalborg natten til 4. juni. Kvinden blev slået flere gange i hovedet og på kroppen med stokken, men fik ikke alvorlige skader ved overfaldet, oplyser anklager Christina Barnow.

Det var dog langt fra første gang, at den 42-årige blev dømt for vold mod kvinden - tirsdagens dom var den femte af slagsen.

I retten nægtede den 42-årige, at han havde slået sin samlever. I stedet forklarede han, at han blot havde ligget og sovet, fortæller Christina Barnow.

Den 42-årige ankede dommen på stedet.