Overfyldt arrest fik besøg: - Vi kan ikke være det her bekendt

NORDJYLLAND:Arresthuse og fængsler er så overfyldte, at man flere steder er nødt til at være to i en celle eller tage besøgsrum i brug som fængselsceller. Og samtidig flygter fængselsbetjentene fra jobbet - også på uddannelsen, hvor rekordmange elever fortryder og dropper ud.

De seneste fire år har tendensen været den samme: Flere indsatte til færre fængselsbetjente og historier om stadig dårligere arbejdsmiljø og forhold i fængslerne.

De vil handle

Der er dog lys forude for Kriminalforsorgen. Problemerne i fængslerne og arresthusene er nu så store, at der skal handles.

Sådan lød det fra justitsminister Nick Hækkerup (S) og Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, da de mandag besøgte Aalborg Arrest, forud for de kommende forhandlinger om en flerårsaftale for Kriminalforsorgen.

For mens politi og anklagemyndighed de senere år har fået tilført flere ressourcer til at bekæmpe kriminalitet, så har dem, der skal huse fangerne, altså ikke fået ekstra midler.

Og Preben Bang Henriksen (V), erkender også, at man nok skulle have prioriteret Kriminalforsorgen noget tidligere, inden problemerne hobede sig op.

- Vi har ikke glemt området, men det er udskudt til den forhandling, der kommer nu. Men Kriminalforsorgen burde måske være prioriteret på et tidligere tidspunkt, erkender Preben Bang Henriksen (V).

Vi kan ikke være overbelægningen i arresthusene bekendt, mener Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen. Foto: Kim Dahl Hansen

- Sørgeligt at se

Siden 2017 har kurven i landets fængsler og arresthuse nemlig gået den forkerte vej. Målet er, at der højest må være en belægning på 95 procent, men sidst man kunne leve op til det mål var i 2016.

De nyeste tal fra justitsministeriet viser, at der i år vil være en belægning på 108 procent. Og Aalborg Arrest er ikke nogen undtagelse.

Der er i øjeblikket en belægning på knap 107 procent, og det betyder blandt andet, at nogle indsatte må dele celle.

- Det er sørgeligt at se for at sige det rent ud. Det er ikke et sundt miljø, siger Preben Bang Henriksen og fortsætter:

- Vi kan ikke være overbelægningen bekendt. Selvfølgelig skal det være en straf at sidde i fængsel, men straffen skal ikke udmøntes i, at man skal ind på syv kvadratmeter sammen med en anden person.

Betjente flygter fra jobbet

De pressede fængsler og arresthuse kan også aflæses direkte i arbejdsmiljøet. Ifølge Fængselsforbundet, så forsvandt hver femte fængselsbetjent fra 2012 til 2019 - en stor del af dem på grund af sygdom - og det betyder selvsagt, at normeringen bliver dårligere og dårligere for hvert år.

I 2016 var der 1,4 indsat pr. fængselsbetjent - i dag er tallet 2. Samtidig dropper markant flere elever på fængselsbetjentuddannelsen ud, og gør det dermed sværere at rekruttere nyt personale.

- Jeg kan sådan set godt forstå, at man flygter fra jobbet. Vi har et ansvar for, at både personale og indsatte har det godt. Man skal ikke føle sig truet og dobbelt straffet i et dansk fængsel, og det er jeg desværre bange for finder sted nogle steder, lyder det fra Preben Bang Henriksen (V).

Og justitsministeren er enig.

- Jeg vil meget gerne sikre ordentlige arbejdsforhold for vores fængselsbetjente, og jeg vil meget gerne overbelægningen til livs. Men jeg kan bare ikke få det til at gå væk med et fingerknips, siger Nick Hækkerup (S).

Justitsminister Nick Hækkerup (S) mener, at der skal både midlertidige og langsigtde løsninger til for at løse problemerne i Kriminalforsorgen. Foto: Kim Dahl Hansen

Det kræver midlertidige løsninger

Ifølge justitsministeren er Kriminalforsorgen havnet i problemerne, simpelthen fordi virkeligheden viste sig at være en anden end den, man havde forudset.

- Da man lavede aftale for nogle år tilbage, regnede man med at belægningen ville være 95 procent. Men sådan er det bare ikke gået, og der har været langt større afgang af fængselsbetjente, end havde forestillet os. Det bliver vi nødt til at lave om nu, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Og det vil kræve både nogle fysiske rammer, og at vi får uddannet mere personale. Begge dele tager tid, så vi kommer til både at lave nogle midlertidige løsninger, men vi får også lagt sporene til, hvordan vi løser det på sigt.