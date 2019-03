AALBORG: Mortens Kro Restaurant & Suites er klar til de første overnattende gæster i weekenden, og de kan se frem til opsigtsvækkende luksus, for eksempel lofthængte biopejse og møbler fra SACKit.

- Det har været vigtigt for os i udvælgelsen af møbler og interiør at tage udgangspunkt i noget lokalt med et internationalt præg, siger hotelchef Karina Møller.

