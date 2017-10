Overnattede i båd - sigtes nu for tyverier

NØRRESUNDBY: Søndag eftermiddag blev en 24-årig mand anholdt i Nørresundby, hvor han havde overnattet i en båd. Den tilhørte dog ikke ham, og i øvrigt bor han ikke i det nordjyske men er tilmeldt et asylcenter på Sjælland.

Vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi fortæller, at manden havde opført sig truende over for nogle personer i området ved Limfjordsbroen. Derfor blev Nordjyllands Politi tilkaldt, og den 24-årige blev anholdt.

Sagen har siden udviklet sig, idet politiets nærmere undersøgelser har vist, at manden muligvis kan kædes sammen med nogle tyverier rundt om i landet. Det skulle dreje sig om butikstyverier og anden form for berigelseskriminalitet.

Derfor skal anklagemyndigheden hos Nordjyllands Politi vurdere, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør mandag.