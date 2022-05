Overnattende gæster fik sig en brat opvågning: Værelse udbrændt

AALBORG:Klokken 4.30 torsdag morgen modtog Nordjyllands Beredskab en melding om brand i en lejlighed på Søndervangsvej i Vejgård, hvor en del gæster overnattede i forbindelse med en Airbnb-udlejning. Da meldingen kom, frygtede gæsterne, at der var en overnattende på værelset, men så galt var det heldigvis ikke.

- Der var ingen tilskadekomne under branden, men værelset er helt udbrændt, og der er lidt røgskade i lejligheden. Politiet har afspærret værelset for at finde brandårsagen, men vi gætter på, at det er en smøg eller lignende, som har sat ild til sengen, siger indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab, Søren Korsgaard.

Indsatslederen melder klokken 5.45, at der er styr på branden, og de at er ved at være færdige med arbejdet på stedet.