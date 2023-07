Overraskelse: Nibe Festival smider koncertbombe på sidstedagen

NIBE:De kan åbenbart ikke undvære Nibe.

Og Nibe kan ikke undvære dem.

Lørdag middag annoncerer Nibe Festival, at rapgruppen Suspekt alligevel spiller på festivalen, selvom de aldrig var på plakaten.

Der er mange, der har undret sig over, at Suspekt-gutterne, som tidligere har talt om deres helt specielle forhold til Nibe Festival, slet ikke var at finde på årets festival.

Hele 14 år har de været på plakaten.

Det bliver nu til 15 år, og publikum i Skalskoven får muligheden for at høre Suspekts kinky fætre sutte den op fra slap, inden Nibe Festival lægges i seng for i år.

Suspekt spiller på Blå Scene til midnat lørdag.