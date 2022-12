Overraskende drejning i sag om dødsulykke

HJØRRING:Den 24-årige tiltalte for dødsulykken på Frederikshavnsvej ved Hjørring valgte på andendagen af retssagen at erkende alle tiltalepunkter.

Dermed var det kun en formssag, da nævningetinget senere erklærede tiltalte skyldig i den tragiske trafikulykke 30. oktober sidste år, hvor en 26-årig mand omkom, og tre andre passagerer i den tiltaltes BMW blev hårdt kvæstede med varige mén.

- Min klient er dybt, dybt ked af det, der skete, og han har nu - efter de fremlagte beviser - valgt at erkende alle tiltalepunkterne. Der er mange, der er ramt i denne sag - min klient er en af dem, fastslog hans forsvarer Jens Christian Christensen.

Den 24-årige er tiltalt for uagtsomt manddrab og tre tilfælde af uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder. Den 24-årige førte bilen med en alkoholpromille på 1,27 og en fart på cirka 140 km/t, da bilen forulykkede på en forholdsvis lige landevej mellem Hjørring og Sønderskov.

Lav alkoholpromille hos passagerer

Det kom også frem under fredagens retsmøde, at føreren var den af de overlevende, der var mest beruset. De tre overlevende passagerer fik efter ulykken målt en alkoholpromille på henholdsvis 0,35, 0,1 og 0,9. De oplysninger udløste tydeligvis lettelse blandt en del af tilhørerne, da der har verseret rygter om, at hele selskabet i bilen var berusede og på vej hjem fra en fest.

Det kom frem under afhøringerne, at de forud for ulykken havde vasket biler sammen og der var drukket et par øl i løbet af dagen. Den tiltalte forklarede, at han nok havde fået seks øl.

Ulovlige dæk

Det kan have været ulovlige dæk på bilen, der måske har været medvirkende årsag til ulykken og til, at det gik så galt, som det gjorde. Bilen - en større 6-cylindret BMW var nemlig monteret med for smalle dæk på de bredere fælge.

- Det betyder, at dækkene var presset ud mod fælgkanten og dermed mere sårbare for punktering og lufttab. Det kan have haft en betydning, da bilen skred ud på vejen, forklarede en bilinspektør i retten.

Bilen skred med høj fart ud, fortsatte af vejen og rullede rundt ind i nogle træer. Herved blev flere af passagerne slynget ud af bilen.

Selvom skyldsspørgsmålet nu er afgjort, kommer argumentationen mandag til at stå om strafudmålingen. Efter en skærpelse af strafferammen for vanvidskørsel risikerer den tiltalte formentlig mellem fire og otte års fængsel.

Forsvareren vil forsøge at få straffen formildet ved at argumentere for, at passagererne accepterede risikoen og den høje fart ved at køre med den tiltalte. Den endelige dom ventes også afsagt mandag.