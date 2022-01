Overså rødt lys: Bankede op i holdende biler

AALBORG:Tirsdag eftermiddag kl. 14.34 blev der anmeldt et såkaldt harmonika-sammenstød på Humlebakken i krydset ved Langagervej.

- Der holdt et par biler for rødt i krydset, hvor der så kommer en bil i retning mod øst - altså ud af byen - som overser, at de holder der. Så han kører ind i et køretøj, der så banker op i bilen foran, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Der var ingen personskade ved uheldet, men to af bilerne måtte bugseres væk med autohjælp. Den forreste af de tre kunne selv køre fra stedet med mindre skader.

- Uheldet gav nogle trafikale problemer derude. Vejen var ikke helt spærret, men det er en trafikeret strækning og qua tidspunktet gav det nogle udfordringer, konstaterer vagtchefen.

Den 26-årig vil blive sigtet for manglende agtpågivenhed.