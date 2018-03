Oversvømmelse lukker jobcenter på ubestemt tid. Medarbejdere sendt hjem

AALBORG: Jobcenter Aalborg er lukket på ubestemt tid.

Det er formentlig et sprængt vandrør i forbindelse med ventilationsanlægget på en af de øverste etager i Jobcenter Aalborgs bygning på Vestre Havnepromenade, som er skyld i oversvømmelsen.

Fjernvarmevand er sivet ned igennem hele bygningen, og der er vand og fugtskader over det hele, oplyser Jobhusets leder Tinna Kjær Poulsen. Da der er tale om fjernvarmevand, har vandet en markant grøn farve. Vandet er farvet for at man skal kunne spore et læk.

A. Enggaard, som ejer bygningen, er i øjeblikket ved at besigtige skaden for at få klarlagt, hvad der er den præcise årsag til at vandrøret er spændt - foruden at det ikke har kunnet tåle de sidste dages hårde frost.

- Det er helt sikkert, at vi skal genhuses for en periode, men vi ved ikke hvornår, og vi kan heller ikke sige i hvor lang tid. Vi opfordrer borgerne til at holde øje med vores Facebook-side og vores hjemmeside for informationer, og ellers skal vi nok tage kontakt til de borgere der har fået deres samtaler på jobcenteret aflyst, siger Tinna Kjær Poulsen.

Der var planlagt et par hundrede samtale med borgere på Jobcentret i dag, men de er alle aflyst.