Oversvømmelser i Aalborg - våd overraskelse til bilejere

AALBORG:En kombination af vand og vind pressede i natte- og morgentimerne vand ind over de lavtliggende gader nær Jernbanebroen over Limfjorden på Aalborg-siden.

På Vestre Havnepromenade og Skudehavnsvej fik bilejere, som parkerer i området, sig en våd overraskelse, da vandet stod et stykke op af deres køretøj.

Hos DMI viser et kort over vandstanden i Aalborg da også, at vandet, da det stod på sit højeste i Aalborg Øst, lå 95 centimeter over normalen.

Vandstanden er dog fredag eftermiddag sunket noget, og det forventes at fortsætte, viser prognosen.

Det er ikke første, og det bliver nok heller ikke sidste gang, at de lavtliggende områder omkring Limfjorden oversvømmes.