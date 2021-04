Overtager kendt hotel i Aalborg: Vil lave det til internationalt design hotel

Familien Bühlmann har overtaget driften af Slotshotellet Aalborg i Rendsburggade. Det sker som led i bestræbelserne på at skabe en landsdækkende hotelkæde.

Med overtagelsen bliver familien Bühlmann byens største hoteloperatør med rådighed over 320 værelser, blandt andet på Hotel Scheelsminde og Aalborg Airport Hotel.

Familien Buhlmann oplyser i en pressemeddelelse, at målet er at få skabt en ny landsdækkende kæde med mindst ti kvalitetshoteller. Indenfor de seneste år har familien overtaget driften af herregårdshotellet Nørre Vosborg ved Holstebro samt Boutiquehotel Villa Provence i Aarhus og slår desuden snart dørene op til det nybyggede Peak 12 Hotel i Viborg.

I Aalborg er planen at gennemføre en grundig renovering og opgradering af Slotshotellet, så det indenfor de næste måneder forvandles til et internationalt orienteret designhotel med nyt maritimt udtryk - og nyt navn.

- Selv om hotellet ganske vist ligger relativt tæt på Aalborg Slot, så vurderer vi først og fremmest, at det er placeringen ved Aalborgs flotte nye havnefront inklusiv Spritten, Honnørkaj, Utzoncenteret og Musikkens Hus, der for gæsten kendetegner hotellet. Så hvem ved - sandsynligvis bliver det med henvisning hertil, at vi finder et nyt navn til hotellet, siger Anemette Bühlmann.

Renoveringsarbejdet omfatter blandt andet en ny gårdhave ud til vandsiden og et nyt barområde, og planen er at kunne genåbne 1. februar 2022.

Glæde over samarbejdet

K/S Slotshotellet har siden sommeren 2020 været drevet af ejerne selv, da de hidtidige norske operatører bag First Hotel-kæden gik konkurs. Hovedejeren Michael Kaa Andersen erklærer sig meget tilfreds med den nye mangeårige operatøraftale med Familien Bühlmann:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi siden i sommer, hvor ejerkredsen selv måtte overtage, har ledt efter en permanent operatør. Det giver absolut bedst mening at få visionære, professionelle, lokale folk ind og udstikke retningen for driften af vores hotel, siger han.