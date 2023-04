Overvågede sin ekskone elektronisk - sådan opdagede hun det

FREDERIKSHAVN:En kvinde fra Frederikshavn blev overvåget elektronisk af sin eksmand, uden at hun anede det.

Der var monteret hemmeligt optageudstyr i hendes bolig, og eksmanden kom i besiddelse af ulovlige lydoptagelser af en privat samtale i ekskonens hjem.

En lydoptagelse blev mailet til kvindens arbejdsgiver. Det var en lydoptagelse om private ting, der ikke vedkom arbejdsgiveren.

- Jalousi

Først da arbejdsgiveren gjorde kvinden opmærksom på mailen med lydfilen, fandt hun ud af, at hun var blevet overvåget i sit eget hjem.

Den ulovlige og hemmelige overvågning foregik i en periode på to måneder i 2021, ifølge politiet.

Da eksmanden og en af hans kammerater forleden var for Retten i Hjørring, erkendte eksmanden den ulovlige overvågning af kvinden. I retten sagde han, at han det skyldtes jalousi.

Han blev dømt for både ulovlig aflytning/overvågning samt ulovlig videregivelse af meddelelse om private forhold.

Også narko

Dommen lød på fire måneders betinget fængsel og krav om, at han undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen.

Medregnet i dommen var også besiddelse af noget narko, der delvist var til videresalg.

Eksmandens kammerater blev dømt for - sammen med eksmanden - ulovligt at have videregivet meddelelse om private forhold. Kammeraten havde sendt mailen med den ulovlige lydoptagelse.

Kammeraten fik tre måneders betinget fængsel, og den dom inkluderer ligeledes besiddelse af noget narko, delvist til videresalg.

Han modtog også sin dom, oplyser anklager Katrine Meldgaard fra Nordjyllands Politi.

11 timers lydoptagelse

Det er uklart, hvilken type optageudstyr, der i hemmelighed var anbragt i kvindens hjem i Frederikshavn. Og hvordan.

Eksmanden sagde i retten, at han havde fået en anden til at montere udstyret.

Politiet har fundet en lang lydoptagelse på mandens mobiltelefon - en 11 timer lang, ulovlig optagelse fra kvindens hjem. Den var en lille bid af den lydoptagelse, som blev mailet til kvindens arbejdsgiver.

Det kan altså muligvis være en skjult mobiltelefon, der blev brugt til den ulovlige overvågning.

Dommene til de to mænd - eksmanden samt hans 42-årige kammerat - blev gjort betingede, blandt andet på grund af deres sociale forhold. Eksmanden er nu i misbrugsbehandling og har fået en aftale om, at han kan se det barn, som han har sammen med ekskonen, oplyser anklageren.

Overvåges med GPS

Den teknologiske udvikling har ført til nye former for overvågning i sager, hvor for eksempel en mand skjult vil følge med i, hvad ekskonen foretager sig.

Politiet har konstateret flere sager, hvor ekskoner eller tidligere samlevere ulovligt overvåges med skjult GPS-udstyr, oplyser Katrine Meldgaard.