Overvældet vinder: Lørdag var sorgens dag, tirsdag blev glædens

AALBORG:Overvældende.

Det ord brugte Lasse Frimand Jensen, da han talte til de fremmødte i Vejgaard Hallen, og overvældet så han også ud, da Ulla Astman afslørede resultatet af urafstemningen.

Hvad tænkte du, da du hørte resultatet?



- Begejstring. Jeg registrerede bare, at jeg vandt. Medlemsdemokratiet har talt, og som jeg kender partiet, så respekterer alle selvfølgelig resultatet.

Halvdelen af byrådsgruppen meldte ud, at de helst så Flemming Møller Mortensen som spidskandidat. Bliver det et problem for dig?

- Nej, slet ikke. Efter de havde meldt det ud, så har jeg mødtes med dem. Det var jo ikke et fravalg af mig, men et tilvalg af Flemming. De mente, at nogle af Flemmings kompetencer, og det, at han kommer udefra, kunne være en fordel. Jeg føler, at jeg har et rigtig godt forhold til alle i byrådet. Vi skal have et sommergruppemøde her på fredag, hvor vi skal hygge os.

Hvorfor tror du, at du endte som vinderen?

- Jeg er i hvert fald stillet op med klare visioner for Aalborg. Vi skal være en grøn, tryg og solidarisk kommune. Jeg vil snakke politik - og ikke så meget enkeltsager og personer.

Din første store opgave bliver at få landet et budget med besparelser på flere hundrede millioner kroner?

- Vi kommer til at skulle rykke sammen i bussen, og jeg håber også, at de andre partier er med til det. Det må ikke blive blokpolitik her.

Men uanset hvad så vil nogen blive vrede over besparelserne. Er du klar til at blive upopulær?

- Ja, sådan har det været hele mit liv. Jeg har selv prøvet det, og jeg har oplevet meget forskellige ting med min far som minister og overborgmester. Selvfølgelig skal jeg stå til ansvar for beslutningerne. Det har jeg gjort igennem de ni år, jeg har været i byrådet, og det vil jeg fortsætte med at gøre.

Er der noget symptomatisk i, at du bliver borgmester lige efter, at byen har mistet et hold i superligaen?

- Nej, det håber jeg ikke. Lørdag var sorgens dag. Jeg stod på Vestribunen sammen med min far, som vi har gjort siden midten af 90'erne. Hvis det var gået galt i dag, så havde det da været ren depression. Men heldigvis blev det glædens dag.

Dagens taber var Flemming Møller Mortensen, der måtte se sig slået med 66 stemmer.

- Jeg er ikke en skuffet mand. Jeg havde forberedt mig lige så meget på, at det kunne være, det var mig, der blev spidskandidat, som det kunne blive Lasse. Så det er jeg virkelig ikke. Hele vejen igennem har jeg oplevet en stor jævnbyrdighed. Jeg har den aller, allerdybeste respekt for medlemmernes stemmer, så det her er ikke svært for mig at acceptere og fordøje.

Fortryder du, at du stillede op?

- Lige siden jeg stillede op som spidskandidat, har det at rette blikket hjem mod Aalborg givet mig en glæde og givet mig sådan et positivt sind. Derfor stiller jeg også op til byrådsvalget i 2025.

Valgkampen har vist splittelse i partiet. Hvordan har du oplevet den?

- Man kan ikke forvente andet. Sindene kommer lidt i kog, og følelserne løber lidt af med nogen - og det hele bliver sådan lidt sensitivt. Det er ikke noget, der har præget mig.