OW Bunker: Ny aftale om erstatningssager

NØRRESUNDBY: Kuratorerne i konkursboerne efter OW Bunker A/S og Wrist Marine Supplies A/S har indgået en bindende aftale med den amerikanske hedgefond Lion Point Master Fund om finansiering af erstatningssager mod en række nøglepersoner med tilknytning til den krakkede OW Bunker-koncern.

Det fremgår af den seneste cirkulæreskrivelse til kreditorerne i O.W. Bunker & Trading A/S under konkurs.

På en skiftesamling for kreditorerne 13. september i år blokerede storbanken ING i to af konkursboerne efter OW Bunker ellers for en aftale med Lion Point.

Men i to af de konkursramte selskaber - OW Bunker og Wrist Marine Supplies - var der ikke flertal for at blokere for en aftale.

Det har kuratorerne Pernille Bigaard og John Sommer Schmidt udnyttet til at indgå en ny aftale med Lion Point om finansiering af erstatningssager på vegne af de to konkursboer.

Krav udspringer af redegørelse

Erstatningssagerne udspringer af den redegørelse, som ad hoc-kurator Søren Halling-Overgaard udsendte i december 2015 om ansvaret for OW Bunker-koncernens konkurs.

I sin redegørelse konkluderede han, at der kunne rettes et erstatningsansvar på i alt knap 2,3 milliarder kroner mod en række fysiske og juridiske personer med tilknytning til OW Bunker.

Men pengemangel i OW Bunkers konkursboer gjorde det i første omgang kun muligt for Søren Halling-Overgaard at rejse et erstatningskrav på 400 millioner kroner.

Penge til større krav

Med den nye aftale vil Søren Halling-Overgaard kunne forhøje dette krav markant.

I henhold til den i september forkastede aftale med Lion Point ville Søren Halling-Overgaard rejse et erstatningskrav på 871 millioner kroner på vegne af konkursboerne efter OW Bunker og Wrist Marine Supplies.

Kravene er rettet mod Søren Johansen og Petter Samlin fra OW Bunkers tidligere ejer, kapitalfonden Altor, selskabet OW Lux S.à.r.l. (ejet af Altor) og revisionsfirmaet Deloitte.

Tillagt de 400 millioner kroner i erstatningskrav, som boerne selv kan finansiere, kan der altså rejses erstatningskrav på samlet 1,3 milliarder kroner.

Det vides dog ikke, om den nye aftale følger modellen for den gamle og forkastede aftale med Lion Point.

Køber sig ind i erstatningskrav

Lion Point Master Fund er en hedgefond med hjemsted på Cayman Islands, men styret fra New York af Lion Point Capital.

Lion Point Capital tjener blandt andet penge til sine investorer ved at købe sig ind i erstatningskrav ("litigation claims") som OW Bunker-konkursboernes ved at dække omkostningerne ved at føre erstatningssagerne.

Gevinstmuligheden ligger i, at Lion Point til gengæld for den økonomiske støtte skal have en andel af eventuelle udbetalinger af erstatninger.

Det har indtil videre ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Pernille Bigaard, John Sommer Schmidt eller Søren Halling-Overgaard.