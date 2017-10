OW Bunker-sager er ramt af usikkerhed

NØRRESUNDBY: En kendelse fra Advokatnævnet skaber usikkerhed om to erstatningssager anlagt af investorer i kølvandet på OW Bunkers konkurs i 2014.

Med kendelsen har Advokatnævnet idømt advokat Karsten Kristoffersen, partner i advokatfirmaet Bruun & Hjejle, en bøde på 10.000 kroner for at have overtrådt god advokatskik.

Karsten Kristoffersen får bøden for at have spillet en dobbeltrolle i modstrid med de advokatetiske regler.

Han er nemlig advokat for de institutionelle investorer, der har anlagt erstatningssag mod blandt andre den tidligere ledelse i OW Bunker.

Men Bruun & Hjejle - altså Karsten Kristoffersens advokatkontor - udførte også tilbage i 2014 forskellige advokatopgaver for OW Bunkers afdøde topchef Jim Pedersen.

Advokatfirma skiftede side

Derfor ligger der en interessekonflikt i, at Karsten Kristoffersen nu fører sagen mod OW Bunker på investorernes vegne, mener Advokatnævnets medlemmer.

Samtidig vurderer nævnet, at der er risiko for, at fortrolige oplysninger om OW Bunker kan være endt hos Bruun & Hjejle, oplysninger, som kan bruges mod Jim Pedersens bo og andre indstævnede i erstatningssagerne.

Skal finde nyt advokatkontor

Det er advokat John Korsø Jensen, der på vegne af Jim Pedersens dødsbo har klaget over Karsten Kristoffersen til Advokatnævnet.

- Sagsøgerne må efter min opfattelse finde sig et nyt advokatkontor, hvis de vil føre deres erstatningssager videre, for Bruun & Hjejle skal udtræde af erstatningssagerne i deres helhed, siger han til NORDJYSKE.

Den udlægning er Bruun & Hjejle ikke med på.

- Kendelsen ændrer ikke vores oprindelige vurdering af, at vi er habile, og vi forventer at indbringe kendelsen for domstolene, siger Mogens Thorninger, der er bestyrelsesformand i Bruun & Hjejle til Finans.dk.

Det ændrer ikke ved, at Bruun & Hjejle øjeblikkeligt skal vige pladsen som advokater for sagsøgerne, mener John Korsø Jensen.

- Østre Landsret afsagde i 2010 en dom, der betyder, at det kun er betalingen af en bøde, man kan slippe for ved at indbringe en kendelse fra Advokatnævnet for domstolene. Resten af kendelsens indhold står ved magt. Så hvis Bruun & Hjejle ikke viger pladsen, så vil jeg indgive en ny klage til Advokatnævnet, for så sker der en fortsat overtrædelse af god advokatskik, siger han.

Prospekt var misvisende

Pensionskassernes erstatningssager udspringer begge af OW Bunkers konkurs i november 2014.

4. april 2016 afleverede Karsten Kristoffersen på vegne af 25 institutionelle investorer med ATP og PFA i spidsen en stævning rettet mod 20 fysiske og juridiske personer i og omkring OW Bunker med et samlet erstatningskrav på 769 mio. kr.

Erstatningskravet skyldes, at OW Bunkers børsprospekt ifølge sagsøgerne var misvisende.

Derfor vil investorerne stilles, som om de aldrig har købt aktier i OW Bunker.

Markedet blev misinformeret

På samme tid stævnede fem institutionelle investorer - blandt andre PFA - i en mindre sag OW Bunkers konkursbo og medlemmer af selskabets ledelse med et samlet erstatningskrav på 67 mio. kr.

Også i denne sag repræsenterer Karsten Kristoffersen indtil videre sagsøgerne.

Kravet bygger på, at OW Bunker efter børsnoteringen og frem til konkursen i november 2014 ifølge stævningen gav forkerte oplysninger til børsmarkedet.

Der er mange penge på spil for det københavnske advokatfirma.

Bliver det tvunget til at vige pladsen som advokater for investorerne i OW Bunker, så vurderer en kilde i branchen, at Bruun & Hjejle står til at miste et fremtidigt honorar i niveauet 50 millioner kroner.