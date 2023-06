P-afgift vakte glæde

AALBORG:Åh nej, tænkte en aalborgensisk mand, da han efter veloverstået arbejdsdag nærmede sig sin bil.

For i forruden sad der noget, der umiskendeligt lignede en rigtig træls påmindelse.

- Jeg var godt klar over, at jeg havde parkeret ulovligt, så jeg var helt overbevist om, at det var en dyr parkering.

Men heldigvis for manden - der ikke ønsker sit navn frem - lignede det kun.

For det var ikke en rigtig p-afgift, der sad under vinduesviskeren, men blot en god kopi.

I første omgang troede en bilist, at afgiften var reel nok, men ved nærmere eftersyn var der ikke nogen tvivl om, at den var falsk. Foto: Torben Hansen

Tæt på kunne den falske parkeringsafgift da heller ikke snyde nogen. Blandt andet udsteder den rigtige p-kontrol nemlig ikke girokort, der skal betales til himlen.dk, og de skriver ikke således: Hvis De kører lige så tosset, som de parkerer, bedes de indsende Deres førerbevis.

Det har krævet en vis indsats at fremstille den omtalte p-afgift. Den skal layoutes, skrives, printes og til sidst lamineres.

Den falske p-bøde blev uddelt på p-pladsen foran Aalborg Forsynings lokaler på Sønderbro i Aalborg.

Ganske tydelige skilte fortæller, at pladserne alene må bruges af Forsyningens medarbejdere, men en del enten overser eller ser stort på de skilte.

Men selvom Aalborg Forsyning står som afsender på den falske afgift, er der dog ikke tale om en officiel skrivelse.

- Det er rigtigt, at der er meget run på de p-pladser, og at der indimellem ikke er pladser nok. Men det er altså ikke sådan, at vi laver den slags. Jeg har aldrig hørt om det før. Jeg går ud fra, at det er en spøg, som en eller anden har fundet på, siger Birthe Berg, der er chef for vand og spildevand hos Aalborg Forsyning.

Formentlig bliver der ikke uddelt flere falske p-afgifter i nærmeste fremtid.

- Vi følger op på det. Selvfølgelig skal vi ikke udstede den slags, siger Birthe Berg.

Ægte p-afgifter vil dog fortsat være en risiko på p-pladsen ved Sønderbro.