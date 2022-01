P-hus for millioner ved supersygehus

NORDJYLLAND:Patienter og pårørende, som får deres gang i det ny universitetshospital i Aalborg, kan glæde sig over, at regionen netop har lukket en aftale, som sikrer parkeringspladser i hundredvis i et kommende parkeringshus.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Parkeringshuset får 600 parkeringspladser, og det forventes at kunne tages i brug midt i 2023.

Parkeringshuset, som det vil koste ca. 82 millioner kroner at opføre, bliver ikke opført for regionale kroner. De mange parkeringspladser etableres som et såkaldt OPP-projekt - et samarbejde mellem offentlige og private aktører.

Medicinalvirksomheden Novo Nordisk, der har betalt for byggeriet af et stort diabetescenter ved det nye universitetshospital, finansierer 100 af de kommende p-pladser, som skal benyttes til ambulante diabetes-patienter.

Det vindende konsortium består ud over CASA og AkademikerPension også af underleverandørerne LINK Arkitektur, Ingeniør’ne, Apcoa Parking DK. Apcoa Parking DK kommer til at stå for driften af parkeringssystemer og parkeringskontrol af både parkeringshus og overfladeparkering. Illustration: Link Arkitektur

Bag aftalen om parkeringshuset står Region Nordjylland og et konsortium af bl.a. ejendomsudviklingsvirksomheden CASA og AkademikerPension. Aftalen betyder, at regionen lejer sig ind i en årrække og derfor ikke skal have hele anlægsudgiften op af lommen med det samme.

I stedet afdrager regionen via den årlige driftsbetaling, inden byggeriet bliver købt tilbage 25 år efter, at p-huset bliver taget i brug.

Det er anden gang Region Nordjylland indgår i et OPP-projekt. Første gang var i forbindelse med byggeriet af Hospice Vangen i Nørresundby.

Parkeringshuset bliver placeret øst for hospitalet og tæt på hovedindgang, ambulatoriehus og Steno Diabetes Center Nordjylland. Ud af de 600 parkeringspladser i parkeringshuset finansierer Novo Nordisk 100 pladser, som skal benyttes til ambulante diabetes-patienter.

Der etableres også parkeringspladser på terrænet ved det nye universitetshospital, så der vil samlet set blive etableret omkring 3500 parkeringspladser ved det ny universitetshospital i Aalborg Øst.