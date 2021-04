Pálmarsson skifter til Aalborg Håndbold af to årsager

HÅNDBOLD:Da Mikkel Hansen i midten af februar blev præsenteret som ny mand i Aalborg Håndbold, var det en nyhed, som hele håndboldverdenen snakkede om. Det var opsigtsvækkende. For en anden verdensstjerne var det blot inspiration til at takke ja til et tilbud fra Aalborg Håndbold.

- Det var en stor nyhed, da Mikkel skiftede til Aalborg. Det var sådan noget alle i håndboldmiljøet snakkede om. Da Aalborg kort tid efter kontaktede min agent med et tilbud, var det relativt let for mig at takke ja til den mulighed. Jeg var faktisk lidt beæret over, at de kontaktede mig. Jeg mener, at signingen af Mikkel Hansen er et klart signal om ambitionsniveauet, siger Aron Pálmarsson.

Den islandske superstjerne har et ret godt kendskab til både den danske liga og Aalborg Håndbold, så der var ikke behov for det helt store baggrundstjek, da Aalborg Håndbold kom på banen.

- Jeg har et par venner, der tidligere har spillet for klubben, og så kender jeg Arnor Atlason, der er assistenttræner i klubben. De har fortalt mig, alt hvad jeg behøver at vide. Det er en professionel klub, der har styr på tingene, og det er også det indtryk, jeg selv har fået, da vi forhandlede kontrakten på plads, siger Aron Pálmarsson

Den 30-årige bagspiller er ikke i tvivl om, at det er et spændende projekt, som han bliver en del af i Aalborg.

- Det er ret tydeligt, at klubben går all in. Det viser de her seneste tilgange vist tydeligt. Det er ret klart for mig, hvad ambitionerne er for os i de kommende sæsoner, og det glæder jeg mig meget til at blive en del af, siger Aron Pálmarsson.

Med tilgangen af Aron Pálmarsson har Aalborg Håndbold sikret sig en af verdens bedste spillere. I Danmark har man i mange år talt om Mikkel Hansen som verdens bedste spiller, men havde Aron Pálmarsson haft dansk pas, havde han givet været med i samme diskussion.

Dermed kan man for alvor sætte kursen mod Køln og det eftertragtede Final 4-stævne. Spillere som Mikkel Hansen og Aron Pálmarsson har de seneste mange sæsoner været mere eller mindre fast inventar ved Champions Leagues finaleweekend.

- Mit mål er altid at vinde Champions League. Inden hver sæson er det det altoverskyggende mål for mig, og det vil det også være i Aalborg. Jeg vil gerne vinde Champions League igen. Jeg har været med i Køln mange gange, men jeg har kun vundet to gange, og den seneste titel ligger ni år tilbage, så målet er helt sikkert at vinde igen, siger Aron Pálmarsson.

Med klubber som Kiel, Veszprem og FC Barcelona på CV'et er Aron Pálmarsson vant til at begå sig i verdens største klubber. Helt så højt i det internationale håndboldhierarki er Aalborg ikke. Den islandske verdensstjerne er derfor også spændt på, hvad der venter ham i Aalborg.

- Det er et meget godt spørgsmål, hvordan det bliver at spille i en klub, som historisk set ikke automatisk har spillet med om Champions League-titlen. Det kan være, at du skal stille mig samme spørgsmål til december, for så er jeg lidt klogere på, hvordan det er at være i Aalborg, siger Pálmarsson,

- Jeg mener dog ikke, at springet nødvendigvis er så stort for Aalborg Håndbold. Du kan se, at klubben har bygget flot på i de seneste sæsoner, og folk glemmer måske lidt, at Aalborg altså er i kvartfinalen i år. Det er allerede en stor klub internationalt, men det er klart, at man skal tage endnu et skridt for at komme helt op i toppen, siger Aron Pálmarsson.

Siden 2017 har Aron Pálmarsson spillet for FC Barcelona, som i den periode har været betragtet som storfavorit til at vinde Champions League hver eneste sæson. Det er på forunderlig vis ikke lykkes storklubben at vinde i de forgangne sæsoner, men det er til gengæld blevet til et hav af spanske titler for Pálmarsson og Barca. Storklubben har patent på guldet i en sådan grad, at det ikke er et spørgsmål, om de vinder, men om storholdet taber en kamp undervejs.

- Jeg glæder mig enormt meget til at komme til at spille i den danske liga, hvor konkurrencen er meget større, end den er i den spanske liga. Det er en af de ting, som jeg ser meget frem til med mit skifte til Aalborg. Jwg har savnet den daglige konkurrence, siger Pálmarsson.

En anden ting, som kommer til at glæde Aron Pálmarsson med skiftet til Nordens Paris, er udsigten til at komme lidt tættere på noget, der minder om Island.

- Mange islændinge bor i Aalborg, og Danmark er da noget, der minder en god del om Island, uden at det er Island, så jeg ser meget frem til at komme til Aalborg. Udenfor banen er det også et skifte, som jeg ser meget frem til. Jeg tror, at det var under EM i 2014, at vi spillede vores gruppekampe i Aalborg, så der fik jeg også et godt indtryk af byen, siger Aron Pálmarsson.

I sidste ende er det dog præstationerne på banen, der tæller mest for verdensstjernen, der ikke er kommet til Aalborg for at hygge sig.

- Jeg vil vinde alt. Det er meget simpelt. Jeg vil vinde alt med Aalborg Håndbold, siger Aron Pálmarsson, der har tegnet en kontrakt med mesterklubben frem til 2024.