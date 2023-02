På Byplanvejens Skole melder én elev sig ud om dagen

AALBORG:Én elev hver dag.

Så mange elever har i gennemsnit meldt sig ud på Byplanvejens Skole, efter Aalborg Kommune præsenterede planerne om, at skolen skal slås sammen med Seminarieskolen.

17 elever har meldt sig ud indenfor de første 17 dage efter, at nyheden om skolesammenlægningen kom frem, og en sekretær på Byplanvejens Skole siger, at hun aldrig har oplevet noget lignende.

- Skolesekretæren har ret, men det er ikke så overraskende, sådan som retorikken har været, siger Morten Thiessen (K), rådmand for børn- og ungeforvaltningen i Aalborg Kommune og fortsætter:

- Der har været en træls tone om, hvordan Seminarieskolen har været, og derfor undrer det mig ikke. I Børn og Unge har vi den værdi, at der ikke er nogen børn, der er forkerte. Der er ingen, vi ikke vil være sammen med. Men den følelse kan man godt få, når man hører, hvordan folk taler om sammenlægningen.

Kommer ikke til at ændre planerne

Rådmanden havde forudset, at skolesammenlægningerne ville skabe debat. Noget han kalder helt naturligt, når kommunen træffer afgørende valg for familiers hverdag.

- Det er fuldt forståeligt, at man møder store omvæltninger med skepsis. Det undrer i hvert fald ikke en konservativ som mig. Men at nogen vælger en anden skole, kommer ikke til at ændre på, hvordan vi ser på skoletilbuddene i det østlige Aalborg på lang sigt, siger han.

Bevar vores skole

7. februar var omkring 100 mennesker mødt op foran børn- og ungeforvaltningen for at demonstrere mod lukningen af Byplanvejens Skole.

- Halvdelen af vores klasse vil skifte til en helt anden skole, hvis det ender med, at Byplanvejens Skole lukkes. Der er jo en grund til, at så få elever vil gå der (på Seminarieskolen red.). Vi har hørt ret dårligt om Seminarieskolen, fortalte fire elever fra 7. A, der var mødt op til demonstrationen.

Forslaget om skolesammenlægningerne af Byplanvejens Skole og Seminarieskolen er sammen med forslaget om at sammenlægge Herningvej Skole og Tornhøjskolen lige nu i høring.

Den endelige beslutning skal træffes af byrådet i juni, men allerede nu står det klart, at der er politisk flertal for planen, som træder i kraft 1. august 2024.

Det handler om mere end mursten

Morten Thiessen håber, at den kultur, som forældre og elever kæmper for at bevare på Byplanvejens Skole, flytter med til Seminarieskolens lokaler, når og hvis sammenlægningen bliver en realitet.

- Det gør selvfølgelig indtryk, når det viser sig, hvor glade forældre og elever er for skolen, men for mig er mursten mindre betydningsfulde end lærere og elever. Byplanvejens Skole er dobbelt så stor som Seminarieskolen, så jeg tror, at den kultur, man bringer med sig, vil få lov at fylde, siger han.

Rådmanden er selv fortaler for det frie skolevalg, og derfor vil han ikke beklage sig over, at forældre nu benytter sig af muligheden. Men han erkender, at det kan blive et problem på sigt, hvis for mange forældre trækker deres børn ud af Byplanvejens Skole.

- Taler vi 17 elever mere om 17 dage, så kan vi tale om et problem. Men ikke et problem, som vi ikke kan klare.