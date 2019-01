På flugt i to måneder: Nu har formodet indbrudstyv meldt sig selv

AALBORG: En 39-årig mand har meldt sig selv til Nordjyllands Politi i går mandag den 7. januar 2019 kl. 12.45. Manden har været eftersøgt siden 15. november 2018. Han fremstilles i dag (tirsdag) i grundlovsforhør.

Den 39-årige mand mistænkes for at stå bag indtil flere villa-indbrud i Nordjyllands politikreds – blandt andet mistænkes han for at have forbindelse til adskillige værdifulde tyvekoster, som politiet fandt under en ransagning i Himmerland den 14. november sidste år.

Ransagningen skete i et lagerrum i Himmerland, hvor der blev fundet adskillige designergenstande i form af stole, sofaer, lamper, porcelæn - alt sammen til en værdi af flere hundredetusinde kroner.

Manden ville i første omgang ikke melde sig selv til politiet. Derfor valgte Nordjyllands Politi at efterlyse manden i offentligheden. Det skete 18. december.

– Der har været rigtig mange henvendelser i sagen, og det vil vi gerne takke for. Det er en stor hjælp, siger politikommissær Mikkel Brügmann, der er efterforskningsleder i sagen.

Den 39-årige mand fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg klokken 11.30 tirsdag.