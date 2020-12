På grund af stigende smitte: Nu lukker plejehjemmene i Aalborg igen

AALBORG:Aalborg Kommune har i december oplevet en kraftig stigning i antallet af smittede med coronavirus. Det er på den baggrund, at Styrelsen for Patientsikkerhed har valgt at genindføre besøgsrestriktioner på alle kommunens plejehjem.

Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Det er kun fem dage siden, at Styrelsen for Patientsikkerhed igen tillod plejehjemmene at åbne dørene for besøgende, men det blev altså en kort fornøjelse.

- Jeg er både ærgerlig og meget ked af det på vegne af de mange ældre på vores plejehjem og deres pårørende, siger direktør Jan Nielsen, som står i spidsen af Aalborg Kommunes sundhedsberedskab i pressemeddelelsen.

De nye midlertidige besøgsrestriktioner på Aalborg Kommunes plejehjem træder i kraft fra onsdag den 9. december.

De midlertidige restriktioner betyder, at beboere igen kun kan modtage besøg fra den nærmeste pårørende i egen bolig og kun efter aftale. Dog kan kritisk syge og døende beboere fortsat få besøg i egen bolig. Det er også muligt at få besøg af den nærmeste pårørende og to andre fast udpegede nære pårørende i et besøgsrum på plejehjemmet. Der er ingen restriktioner for udendørs besøg.