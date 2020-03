På grund af virusfrygt: Aalborg Lufthavn laver stor ændring

Corona-virus har spredt sig til store dele af verden, og mandag meddelte chef for WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, at Kina ikke længere er deres største bekymring. De har i stedet rettet blikket mod Sydkorea, Iran, Italien og Japan.

Det skriver Ritzau.

Fra søndag til mandag var der ni gange flere tilfælde af nye smittede udenfor Kina end indenfor. Selv om det er i Kina, at virussen første gang blev konstateret.

I Danmark har Udenrigsministeriet tirsdag frarådet alle ikke-nødvendige rejser til fire regioner i Norditalien, og den generelle rejselyst blandt almindelige mennesker, ser også ud til at være faldende.

- Det begynder at kunne mærkes hos rejseselskaberne. Mange (rejsende red.) har en frygt for virussen. Derfor afventer de både på den korte og lange bane for at se, hvordan udviklingen går, før de bestiller rejser, sagde Ole Stouby, der er administrerende direktør hos prissammenligningssiden Travelmarket.dk i sidste uge til NORDJYSKE.

SAS meddelte tirsdag at de skruer ned for antallet af flyafgange på grund af den lavere rejseaktivitet.

I en fondsbørsmeddelelse skriver de, at de gør det for at holde deres udgifter nede. Præcis hvilke afgange, der bliver påvirket, skriver selskabet ikke. Men fra den 5. marts stopper de flyafgange til og fra Hong Kong.

Har ikke oplevet noget lignende

Hos Aalborg Lufthavn mærker de også den mindskede rejselyst. I februar faldt antallet af rejsende med 5,9 procent sammenlignet med sidste år.

Lufthavnsdirektør, Søren Svendsen, siger, at de følger udviklingen tæt og retter sig efter Udenrigsministeriets anbefalinger.

- Vi har sat plakater op, og der er håndsprit alle steder, som vi kan komme i tanke om, at det kan være relevant, siger han til NORDJYSKE.

Han fortæller, at lufthavnen ikke tidligere har oplevet noget lignende, og at der derfor også er lavet undtagelser for en ellers velkendt regel.

- Håndsprit tæller ikke længere som væske i håndbagagen, så nu må man have op til to liter med, når man går igennem sikkerhedskontrollen, siger han.

Normalt er der en væskebegrænsning på 100 ml, men håndsprit er nu undtaget. For at kontrollere, at væsken også er håndsprit, har Aalborg Lufthavn en maskine, som kan scanne væsken.

Kan drosle ned

Ender det med, at flyselskaber aflyser ruter til og fra Aalborg Lufthavn, ender det ifølge Søren Svendsen ikke med afskedigelser.

- Vi frygter ikke, at der bliver aflyst afgange til og fra Aalborg, men ender det sådan, har vi mange timeansatte, som i en periode bare vil opleve at få færre timer, siger han.

Nordjyske Tor Bagger er lige nu i karantæne, efter at have været tæt på en kollega, som blev smittet med corona-virus under en skitur til Italien.

Hvordan det foregik, og hvordan det er at være i karantæne, kan du læse mere om her.

På Nørresundby Gymnasium vinkede de søndag og mandag farvel til fire gymnasieklasser, som tog på studietur til Italien.

Med i kufferten havde eleverne håndsprit, masker og handsker, som beskyttelse mod corona-virus. Det førte til en heftig debat og rektoren på gymnasiet blev truet.

WHO oplyser, at der tirsdag 3. marts 88.948 personer smittede med COVID-19 på verdensplan og 3043 personer er døde.

Her på Sundehedstyrelsens hjemmeside kan du få svar på spørgsmål om virus