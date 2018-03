På jagt efter genhusning: Jobcenteret er fortsat hjemløs

AALBORG: Det var et sprængt vandrør med fjernvarmevand, som natten til torsdag fik sat jobcenter Aalborg ud af drift. Hos jobcenteret er fredagen gået med at få pakket det sidste ned fra de mange kontorer, som blev fanget vandmasserne, men de ved endnu ikke, hvor alle deres ting skal ende henne.

- Det er jo en giga omfattende skade, vi har her. Det er jo ikke bare sådan at flytte arbejdsstationerne, vi skal jo vurdere, om de overhovedet fungerer, og hvor meget af det vi kan flytte med til et nyt sted. Det er virkelig et stort stykke arbejde, siger Tinna Kjær Poulsen, leder af Jobhuset på Vestre Havnepromenade.

Det er A. Enggaard, som ejer bygningen, og de har siden i går arbejdet tæt sammen med jobcenterets ledelse om at finde et sted til genhusning, for det kommer til at tage flere måneder, inden at bygningen på Vestre Havnepromenade er funktionsdygtig igen.

- Vi har nu haft tid til at vurdere omfanget af skaderne, og ser man realistisk på det, så vil genopførelsen komme til at tage fire til seks måneder, men vi kører rundt med jobcenteret for at kigge på andre lokationer, og hvor de ender henne afhænger af, hvor vi kan få en aftale - måske med en anden udlejer. Vi holder alle muligheder åbne, for at finde den bedst mulige løsning for jobcenteret, fortæller Jesper Toft Hansen, ejendomschef hos A. Enggaard, der trods alt er optimistisk.

- Vi får lavet en løsning, som de er tilfreds med. Det er der ingen tvivl om, siger Jesper Toft Hansen.

Ledelsen af jobcenteret arbejder ligeledes på højtryk for at finde en løsning for de borgere, som er afhængige af at kunne møde op nede på jobcenteret.

- Vores dagpengemodtagere kan gå ind på jobnet.dk, og de er som sådan ikke afhængige af os. Men vores kontanthjælpsmodtagere er mere afhængige af at kunne møde op, og der finder vi en løsning enten mandag eller tirsdag i næste uge, fortæller Tinna Kjær Poulsen.

Fredag eftermiddag udsendte Aalborg Kommune en pressemeddelelse, hvor de skriver, at jobcenterets telefoner åbner igen på mandag, og at ledige over 30 år, som skal søge kontanthjælp, skal henvende sig i Uddannelseshuset på Kayerødsgade.