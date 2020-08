Påkørt i sving: Motorcyklist overhalede indenom

AALBORG:Her til eftermiddag var en motorcyklist tilsyneladende træt af den bil kø, der var på Rørdalsvej. Den 46-årige mand på motorcyklen valgte at overhale bilkøen indenom, så han kørte helt til højre i vejen.

Ved krydset til Gasværksvej skulle en 23-årig mand dreje til højre i sin bil. I svinget rammer han motorcyklisten, der er ved at overhale den tætte trafik.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen.

Motorcyklisten er kørt til Aalborg Universitetshospital til et tjek for sine skader. Umiddelbart er han uden for livsfare, oplyser vagtchefen.