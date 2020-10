Påkørt i tæt trafik - kvinde til tjek på sygehuset

STØVRING:En kvindelig bilist blev mandag morgen kørt til tjek på Aalborg Universitetshospital, efter at den bil, hun sad i, blev påkørt bagfra på motorvej E45 ved Støvring.

Kvinden var på vej ind mod Aalborg, da uheldet skete kort før kl. 7.30, og det udløste omgående kødannelse i morgentrafikken, som først blev opløst, da politi og vejvæsen havde fået fjernet sporene efter sammenstødet.

- Det skete i tæt trafik, og det skyldes formentlig, at der ikke blev holdt den nødvendioge afstand, siger vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at vidneafhøringer afgør, om uheldet får konsekvenser for den bilist, der påkørte den bil, som kvinden sad i.

Ifølge Færdselsloven får man et klip i kørekortet og en bøde på 2000 kr., hvis der er for kort afstand til køretøjet foran.

Der er ikke en fast grænse for, hvor stor den afstand skal være. Loven siger, at afstanden til forankørende skal afpasses, så der ikke er fare for påkørsel, hvis bilen foran standser eller sætter farten ned.