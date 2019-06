Påkørte biler og stak af: Politihunde sat ind

AALBORG: Politi med hunde ledte tirsdag aften efter to mænd, som var løbet væk, efter de i bil havde påkørte en række andre biler.

Det lykkedes dog ikke politiet at finde mændene i første omgang, men efterforskningen fortsætter.

Ved 21-tiden tirsdag aften var de to mænd kommet kørende ad Vesterbro i Aalborg, hvor de stødte ind i flere parkerede biler.

Mændene efterlod den bil, de kørte i, og løb væk.

Nordjyllands Politi sendte flere patruljevogne og en hundepatrulje, men det lykkedes ikke for politihundene at opsnuse de forsvundne mænd.

- De løb væk i ukendt retning, siger vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Den efterladte bil er ikke meldt stjålet. Politiet skal nu have en snak med bilens ejer i håb om at finde frem til de to mænd, der løb væk. Hvorfor de stak af, ved politiet ikke.

Både den efterladte bil og de påkørte biler har fået en del buler.