Påkørte politimand og flygtede: Nu er efterlyst mand anholdt efter ny biljagt

Opdateret klokken 10.15 med informationer fra Nordjyllands Politi.

Den 27-årige Cenk Firat Kirat, som har været efterlyst, efter at han påkørte en politibetjent i forbindelse med en færdselskontrol, er blevet anholdt.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelsen fandt sted på motorvej E45 syd for Hobro efter en ny biljagt. Politiet kom i går på sporet af et konkret køretøj.

”Da vi havde en mistanke til, at eftersøgte kunne være i bilen, så blev den bragt til standsning på motorvejen efter en kort eftersættelse, hvorved der også skete et sammenstød mellem et patruljekøretøj og eftersøgtes bil. Ingen personer kom til skade i forbindelse med sammenstødet, men der skete skader på køretøjerne, forklarer Politikommissær Kenneth Rodam i pressemeddelelsen.

Cenk Firat Kirat skal fremstilles i grundlovsforhør i dag klokken 11.45 i retten i Aalborg med krav om varetægtsfængsling. Politiet vil begære lukkede døre.

Udover Cenk Firat Kirat er en 28-årig mand, som også befandt sig i bilen, anholdt. Han er sigtet for at have skjult en efterlyst person, samt at overtræde færdselsloven.