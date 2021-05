Påkørte ung cykelrytter bagfra og stak af: - Kujonagtigt

KLARUP:En 20-årig cykelrytter, der var ved at træne på en vej ved Klarup, blev torsdag aften påkørt bagfra.

Bilisten, der påkørte ham, gassede op og kørte væk, og Nordjyllands Politi har ingen spor af flugtbilisten.

Derfor søger politiet nu vidner, der kan have set et køretøj i området ved Sønderkæret ved Klarup torsdag aften.

Så intet - men hørte lyden

Påkørslen skete torsdag ca. kl. 19.13. Den 20-årige mandlige cykelrytter røg af racercyklen og landede på ryggen, og han nåede ikke at se flugtbilen. Han nåede dog at høre køretøjet gasse op og forsvinde straks efter påkørslen.

Cykelrytteren slap forholdsvis heldigt fra påkørslen. Han har fået hudafskrabninger på hænderne, og hans cykeltøj er ødelagt, men han er ikke kommet noget alvorligt til.

Til gengæld er hans meget dyre carbon-racercykel totalskadet.

Anne Mette Voldbjerg, mor til den 20-årige, har på Facebook efterlyst vidner til påkørslen af sønnen.

- Kujonagtigt at stikke af

- Man kan komme til at forvolde et uheld, men så må man stå ved det. At køre væk uden at stoppe op, er kujonagtigt, siger hun.

Også politiet understreger, at man som bilist skal stoppe, hvis man påkører en person.

- Man har pligt til at blive på stedet, hvis man påkører en person, siger vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Især har man pligt til at stoppe op og sikre sig, at den påkørte personen ikke er kommet noget til, understreger politiet.

Hvis man har set cykelrytteren på den mørke racercykel, og et køretøj i området torsdag aften omkring 19-tiden, vil politiet gerne have besked på telefon 1-1-4.