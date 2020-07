Påsat brand i baggård: Skur ødelagt

AALBORG:Nordjyllands Politi vil gerne høre fra eventuelle vidner, der natten til mandag har set noget til en mulig brandstifter i en baggård ved Valdemarsgade 4 i Aalborg.

Anmeldelsen kom til Nordjyllands Beredskab klokken 01.33 og lød på brand i en skraldespand.

- Der var også gået ild i et to meter højt stakit ved et skur i baggården, men hvordan ilden er opstået ved vi ikke noget om, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Beredskabet fik hurtigt bugt med ilden, uden at der opstod fare for mennesker.

Vagtchefen oplyser, at politiet anser branden for påsat.

Derfor vil politiet gerne i kontakt med vidner, der måtte have set eller hørt noget omkring gerningstidspunktet.