Påvirket bilist kørte galt på motorvejen

NØRRESUNDBY: Ingen kom noget alvorligt til, da en 32-årig mand fra Aalborg-området meget tidligt tirsdag morgen kørte galt på motorvej E45 mellem Nørresundby og Limfjordstunnelen.

Føreren og en passager blev kørt til kontrol på sygehuset, men uden alvorlige skader, fortæller vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi. Bilen fik til gengæld en hel del skader.

Den 32-årige kan til gengæld se frem til et retsligt efterspil, al den stund politiets narkometer slog ud, så han blev sigtet for at køre bil i påvirket tilstand - ligesom han i forvejen var frakendt kørekortet.

Uheldet skete klokken 03.10, og motorvejen var delvist spærret, mens der blev ryddet op på stedet.