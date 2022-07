Pakning af medicin kan frigøre 850 varme hænder

AALBORG:En del af problemerne med at skaffe varme hænder til ældre- og sundhedsplejen kan måske løses, hvis flere går over til at benytte sig af dosispakket medicin. Det viser et forsøg fra Aalborg Kommune, hvor man siden marts 2020 har gjort en indsats for at få flere borgere over på dosisruller fra apotekerne.

Og ifølge Apotekerforeningen er erfaringerne nemlig så gode, at man på landsplan vil kunne frigøre 850 sygeplejersker og sosu-assistenter til plejeopgaver, hvis andre kommuner gør ligesom Aalborg. Og det lyder meget spændende, synes man i Kommunernes Landsforening, KL.

- Det er vigtigt, at vi drøfter alle muligheder for at give medarbejderne i kommunerne mere tid til kerneopgaven. En af løsningerne er at frigive arbejdskraft ved at automatisere dosisindpakning af medicin. Det er et godt eksempel på, hvordan vi kan bruge de kræfter, vi har i sundhedsvæsenet bedst muligt, siger medlem af KLs sundheds- og ældreudvalg Sisse Marie Welling (SF).

Fordelen ved en dosispakkede medicin, som man blandt andet har specialiseret sig i at levere på Frederikshavn Apotek, er blandt andet, at sundhedspersonalet så ikke skal bruge tid på at tælle medicin op i dosisæsker til borgerne.

I stedet for kan apotekernes pakkemaskiner levere 14-dagespakker med medicin udmålt i doser til det enkelte indtagelsestidspunkt. Desuden kan apotekerne altid levere en ny og opdateret pakning inden for et til to døgn, hvis der ændres i en borgers dosis.

Større sikkerhed

Dosispakning er således en effektiv, billig og sikker metode, der har et stort potentiale, mener man i Apotekerforeningen, der også peger på andre fordele ved at at dosere medicin med en pakkemaskine.

- Vi kan se, at patientsikkerheden stiger, da maskinerne ikke laver fejl, og det er nemt for brugeren at tage den rette medicin til rette tid. Man hiver blot en pose af rullen med medicin og indtager den på det tidspunkt, der står. Det giver bedre helbred og livskvalitet, færre indlæggelser og færre besøg hos lægen, og samtidig slipper man også for at have en masse medicin liggende derhjemme, forklarer Apotekerforeningens formand Jesper Gulev Larsen.

Der er i øjeblikket omkring 36.000 danskere, som modtager deres medicin i dosisruller fra apoteket, men Apotekerforeningen vurderer, at der er mindst 100.000 flere, som kunne have glæde af det. I hvert fald hvis man sammenligner Danmark med Sverige, hvor man er meget længere fremme med dosispakning.

Flere kommuner er derfor også i gang med allerede i gang med at få deres borgeres recepter overført til dosispakket medicin. Blandt andet hjulpet af en aftale om særskilt at honorere praktiserende læger for deres arbejde med dosispakket medicin. Aftalen er netop forlænget frem til december 2022, og det er Jesper Gulev Larsen glad for.

- Der er brug for godt samarbejde mellem apoteker, læger og kommuner. Det arbejder vi benhårdt for at få på plads, siger han.