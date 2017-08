Par fik hurtig kompensation for aflyst Aalborg-fly

Kompensation ved flyforsinkelse

Du har ret til kompensation ved flyforsinkelse, hvis du ankommer mere end tre timer for sent til din destination.

Størrelsen på kompensationen afhænger af, hvor lang en flyvning der er tale om:

Flyvninger på 1.500 km eller kortere: 250 EUR

Flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km: 400 EUR

Flyvninger over 3.500 km uden for EU: 600 EUR

Kilde: Forbrugereuropa.dk