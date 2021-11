Parfumeret brandalarm på Godsbanen

AALBORG:Udrykningskøretøjer fra Nordjyllands Beredskab og en patrulje fra Nordjyllands Politi rykkede lørdag kl. 17.43 ud til en adresse på Godsbanen i Aalborg.

Her er der de seneste år skudt boliger i hundredvis op, og det var nervøse beboere i en af de mange opgange, som lørdag var bange for, at det brændte, fordi der kunne lugtes røg.

Røg var der - men ild var der ikke.

- Der var allerhøjst nogle gløder. Og røgen kom fra en røgelsespind i en lejlighed på 1. sal, hvor en beboer bruger noget kraftig røgelse, fortæller indsatsleder Niels Eltzholtz.

I første omgang gik alarmen på brand i en kælder, så for en sikkerheds skyld tjekkede brandfolkene området, før konklusionen blev, at det alene var den parfumerede røg fra røgelsespindene, der kunne lugtes.