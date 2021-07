Partier ønsker advokatundersøgelse af aftaler i Aalborg: Meget tyder på, vi har haft ulovlig praksis

AALBORG:Aalborg Kommunes brug af udbygningsaftaler med bygherrer skal nu være genstand for en uvildig advokatundersøgelse.

Det mener Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. En udbygningsaftale er en frivillig aftale mellem kommunen og private grundejere om “finansieringen af fysiske infrastrukturanlæg i forbindelse med en byudvikling, og som er omfattet af planlovens paragraf 21b. En sådan aftale kan kun komme i stand på opfordring fra grundejeren og altså ikke kommunen. Det springende punkt er altså, hvem der tager initiativet til en udbygningsaftale.

- Vi skal ind og have det undersøgt, for der er meget, der tyder på, at vi systematisk har haft en ulovlig praksis, siger byrådsmedlem og folketingsmedlem Anne Honoré Østergaard (V).

Anledningen til fokus på netop udbygningsaftaler, som Aalborg Kommune siden 2011 har indgået 30 af, er udviklingen af Spritten, hvor Spritten A/S har sat projektet i bero på ubestemt tid og klaget til Ankestyrelsen, fordi man mener, at Aalborg Kommune har taget initiativ til såkaldte udbygningsaftaler, som vedrører tiltag og forbedringer i området ved Spritten og derved haft en ulovlig praksis. Og det spørgsmål vil Spritten A/S have Ankestyrelsen, der har tilsynet med kommunerne, til at afgøre.

-Er de lovlige?

- En advokatundersøgelse skal finde ud af, hvor initiativet til de her 30 udbygningsaftaler kommer fra. Er de lovligt lavet og oprettet, eller er det en systematisk ulovlig praksis, som vi har i Aalborg Kommune, siger Anne Honoré Østergaard.

Hun nævner, at Venstre vil skrive til kommunaldirektøren om, at advokatundersøgelsen er et ønske hos de tre partier

- Vi vil bare gerne have, at det bliver gjort lovligt. Hvis man pålægger erhvervslivet i Aalborg en ulovlig skat, så dur det simpelthen ikke.

Spørgsmål til minister

Anne Honoré Østergaard har allerede stillet flere spørgsmål til indenrigs- og transportminister Kaare Dybvad Bek (S) i sagen. Og her lyder svaret bl.a., at ”reglerne i paragraf 21 b giver ikke mulighed for, at der kan indgås en udbygningsaftale efter opfordring fra en kommune”. Desuden fremgår det af ministersvaret, at ”kommunen kan således ikke inden for rammerne af paragraf 21 b selv tage initiativ til en udbygningsaftale. Kommunen har dog mulighed for at vejlede om reglerne”.

Aalborg Kommune har eksempelvis indgået en udbygningsaftale med A. Enggaard A/S i 2017 om omdannelsen vedrørende anlæg af det signalregulerede kryds ved Spritten.

Opfordring til at vente

By og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) undrer sig over de tre partiers krav.

- Nu kører sagen ved tilsynsmyndighederne, og der er vi ved at udfærdige vores svar, og så kommer tilsynsmyndighederne med en udtalelse i forhold til det. Det vil jeg kraftigt opfordre til, at man afventer i stedet for at bruge skatteydernes penge på en advokatundersøgelse, som efter min bedste overbevisning ikke kommer til at vise noget, siger Hans Henrik Henriksen.

Det springende punkt er vel om, det er noget, som kommunen er kommet med til de her bygherrer, eller det er frivillighed?

- Det er altid en forhandling i den enkelte sag, i forhold til om der skal laves en udbygningsaftale. Vi sidder jo ikke med en ladt pistol, sådan fungerer det ikke, siger rådmanden.

- Kommunen må vejlede

Han peger på, at der altid skal være saglige planlægningsmæssige forhold, der gør, at man diskuterer, om der skal laves en udbygningsaftale. Desuden peger rådmanden på, at kommunen godt må vejlede.

- Lad os sige, at bygherrer kommer til os og anmoder om at få en lokalplan om et byområde, som han vil bygge nyt på. Hvis han vil bygge 500 lejligheder eller flere, så kan vi se, at det kommer trafikmængden til at stige af. Og trafikken ind til det her omdannelsesområde kommer til at stige, så er vi nødt til at vejlede, og det står der i lovgivningen, at vi godt må.

- Vi har ikke handlet ulovligt

I det tænkte eksempel mener rådmanden, at både bygherre og kommune eksempelvis har glæde af at bidrage til en løsning i form af eksempelvis et signalreguleret kryds. Rådmanden understreger, at kommunen ikke har gjort noget ulovligt.

- Jeg må på det kraftigste afvise, at vi sidder og laver noget ulovligt, siger Hans Henrik Henriksen.

En rød tråd

Han mener, at der går en rød tråd igennem udbygningsaftalerne.

- I de her tilfælde har udvikler bidraget til at lave trafikafvikling på det overordnede vejnet, fordi det har været en hjælp for udvikler til at udvikle vedkommendes område. Havde man ikke lavet det, havde det alt andet lige været sværere at udvikle vedkommendes område.

I har ikke trukket ned over hovedet på nogen, at de skulle indgå en aftale?

- Overhovedet ikke, det er jo en forhandling.