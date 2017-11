Partier sår tvivl om linjeføring

NORDJYLLAND: En diskussion om en kommende ny Limfjordsforbindelse blev hovedemnet, da et panel af kandidater til regionsrådet drøftede regional udvikling ved regionens valgtræf i Nordkraft i Aalborg.

Flere partier benyttede anledningen til så tvivl om linjeføringen, mens det fra kandidater for de store partier blev peget på, at den diskussion betragtede de som afsluttet.

Per Alstrup (AL) var med på, at der er et trafikproblem:

- Så længe vi ikke har en løsning på det med en ny Limfjordsforbindelse, så taler vi ikke regional udvikling.

Han var dog ikke med på en linjeføring over Egholm. Per Alstrup mente, at man efter valget skulle starte på en frisk.

RV: Løsning haster

Jørgen Hein (RV) mente, at den eneste mulighed, der er, er at finde en løsning mod øst. Det vil sige et ekstra tunnelrør.

Han mente i øvrigt, at det hastede med en løsning. Det bekymrede ham, at den nuværende tunnel trænger til renovering.

Også SF, Enhedslisten, Kommunisterne og Social Fælles Liste benyttede lejligheden til at angribe linjeføringen over Egholm.

- Folketinget har afgjort linjeføringen. Det, vi venter på nu, er anlægsloven, sagde regionsrådsformand Ulla Astman (S).