Kirkegårdsleder i kamp mod rådyr

NØRRESUNDBY:Det er farligt at efterlade røde roser på Centralkirkegården i Nørresundby, for det lader til at være livretten for den bestand af rådyr, der i de seneste tid har hærget kirkegården.

Det har flere gæster på kirkegården erfaret, ligesom kirkegårdsleder Ask Mikkelsen heller ikke vil ligge skjul på, at det er noget, han har kæmpet meget med.

- Der er en stor bestand af rådyr i området, som egentligt bare bliver større. Der er ikke så mange steder, de kan være, så de søger ind på kirkegården og spiser alle blomsterne. Det sker alt for tit, at vi har haft en begravelse om lørdagen, og så vender de pårørende tilbage om mandagen, og så er blomsterne sådan set væk. I nogle tilfælde er det timer, vi er ude i. Det er en meget trist omgang, forklarer han.

Kirkegårdsleder Ask Mikkelsen er nået til den konstatering, at man må finde ud af, hvordan kirkegård og rådyr kan eksistere side om side. Foto: Bente Poder

Må leve med det

Kirkegårdslederen er ved at have udtømt mulighederne, for hvad han kan gøre.

- Det, vi har forsøgt, er, at vi prøvede at få en reguleringstilladelse fra Naturstyrelsen, men det fik vi desværre ikke. Vi har også fået Aalborg Kommune ude for at se, om de kunne gøre en indsats, men de kan heller ikke hjælpe, siger han.

Lederen fortæller også, at det ikke er muligt at gøre hegnet højere, ligesom det heller ikke nytter noget at gøre en indsats for at lukke huller og låger.

- Hegnet er 170 centimeter. Jeg har tidligere haft et andet job, hvor rådyr også var et problem. Der havde vi et hegn på 180 centimeter, og det klarede de så nemt som ingenting. På nuværende tidspunkt ser det altså ud til, at vi skal lære at leve med det, fortæller han.

Rådyrene spiser specielt gerne stedmoderblomster, roser og tulipaner. Foto: Bente Poder

En liste af blomster

Når Ask Mikkelsen siger, at de må lære at leve med det, betyder det ikke, at han bare har tænkt at lade det stå til, men at man faktisk er ved at finde ud af, hvordan man stopper rådyrene fra at spise blomsterne.

- Nogle af vores gæster er ved at teste et produkt, der hedder Liquid Fence(en væske, der får blomsterne til at lugte frastødende for dyrene). Det virker umiddelbart til at fungere, fortæller han.

Derudover er han i gang med at skabe et overblik over, hvilke blomster der bliver spist, og hvilke rådyrene lader blive.

- Vi er ikke den eneste kirkegård med udfordringen, så det, jeg er ved at gøre, er, at jeg er ved at forsøge at sammensætte en planteliste med erfaringer fra mig selv og kollegaer, og så vil vi tage udgangspunkt i den, når vi anbefaler planter til gæsterne.

Han anbefaler, at man undgår stedmoderblomster og kranse med roser og tulipaner.