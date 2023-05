Pas på: På disse strækninger gives der flest fartbøder i Aalborg

AALBORG:Hvert år deler Nordjyllands Politi flere tusinde fartbøder ud i Aalborg-området, men nogle strækninger er bare mere ”populære” at køre for hurtigt på, og dermed for politiet at holde øje med.

Nordjyske har spurgt Jess Falberg Nielsen, der er leder af operativ færdsel hos Nordjyllands Politi, hvor bilisterne i Aalborg-området især har fået fartbøder.

Ifølge statistikken fra Nordjyllands Politi er Hobrovej med sine 4.148 fartbøder klart den strækning, hvor allerflest bilister er blevet fanget af politiet i perioden 1. januar til 15. maj 2023.

Den hurtigste bilist, der blev snuppet i 50 km/t-zonen, kørte 100 km/t. Det betød en bøde på 7.200 og en betinget frakendelse af kørekortet, hvis ellers bilisten har haft sit kørekort i mere end tre år. Var bilen blev målt til bare én km/t hurtigere, var bilen røget på grund af reglerne om vanvidsbilisme.

Ifølge politikommissæren er Hobrovej en af deres fokusstrækninger. Det har også en vis effekt på tallene, forklarer han. Arkivfoto: Henrik Bo

Fællesnævneren

Fælles for de tre øverste strækninger på listen er, at hastighedsgrænsen er blevet sat ned til 50 km/t; senest på Hobrovej og Over Kæret.

Og det kan være en del af forklaringen på, hvorfor det netop er her, mange bilister får fartbøder i byen.

- Det er store veje, og på de tidspunkter, hvor der ikke er meget trafik, indbyder vejen måske også til at køre lidt stærkere, end man må, siger Jess Falberg Nielsen.

- Det passer meget godt med, at det er de store, typiske indfaldsveje eller vejene, der forbinder bydelene. Det er nok der, vi har de fleste sager, kan jeg se.