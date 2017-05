Passager skulle med fly til Aalborg - men landede i Oslo

AALBORG: Den 6. april skulle flypassageren Per Hauge med flyet hjem fra Malaga til Aalborg med Norwegian. Men turen gik ikke helt, som han havde forestillet sig. Det skriver Finans.dk ifølge bt.dk.

Per Hauge blev tjekket ind i lufthavnen i Malaga, men ved gaten var der problemer med hans boardingpas. Han fik alligevel lov til at gå om bord på flyet, hvor en anden person dog sad på sæde 10 C, hvor Per Hauge skulle have siddet. Stewardessen undrede sig, men fandt så en anden plads til Per Hauge.

Det var først, da flyet satte hjulene på landingsbanen, at det gik op for Per Hauge, at noget var helt galt. Lufthavnen var nemlig ikke Aalborg, men derimod Oslo.

Ifølge piloten burde sådan en flyvetur uden den rette billet slet ikke kunne lade sig gøre.

Per Hauge kom først til Aalborg den næstfølgende dag, og som erstatning har Norwegian tilbudt 2000 cashpoint - hvilket svarer til 2000 norske kroner.

Hos Norwegian beklager man sagen, som nu skal undersøges nærmere.