Passagerer peger på Aalborg Lufthavn: Her er de verdens bedste

AALBORG:Loungen i Aalborg Lufthavn er i løbet af det sidste årti blevet udvidet adskillige gange for at følge med det stigende antal passagerer.

Mange flyver fra Aalborg med KLM til Amsterdam - og videre til for eksempel USA.

Netop KLM og Air France har nu peget på loungen i Aalborg som verdens bedste på baggrund af en passagerundersøgelse, der omfatter hele 162 lufthavnslounges.

I Air France og KLMs passagerundersøgelse blev de rejsende adspurgt, hvordan de på en skala fra 1-5 vil rate deres lounge-oplevelse i Aalborg Lufthavn. Svarene blev herefter lagt sammen til en samlet score og sat op mod andre lounges verden over.

Loungen i Aalborg Lufthavn er blevet kåret til den bedste i KLM og Air Frances passagerundersøgelse. Foto: Aalborg Lufthavn

- Vi syntes, at det er helt fantastisk, at vores passagerer på globalt plan har stemt loungen i Aalborg Lufthavn op på førstepladsen i 2021. Det er en uvurderlig anerkendelse af vores samarbejdspartners store arbejde, siger Anita Wagner Feddersen, salgsdirektør for Air France KLM Danmark og Island i en pressemeddelelse.

Hos Aalborg Lufthavn er direktør Niels Hemmingsen selvsagt også godt tilfreds med anerkendelsen.

- Det er vigtigt for os, at alle føler sig velkommen, når de træder ind i loungen, hvad enten det er den forretningsrejsende på arbejde eller børnefamilien på vej til Kreta. Vi har ikke den største lounge i verden, men vi skal også kun være den bedste; ved at skabe den rolige atmosfære og nærværende service, som vi ønsker vores rejsende skal opleve i Aalborg Lufthavn, siger lufthavnsdirektøren.